Андрей ШЕВЧЕНКО: «Игра шла до первого гола»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями о финале Кубка Украины, в котором «Шахтер» победил «Динамо» (1:0).

— Хороший, боевой матч, который показал, что нужно использовать свои моменты, — сказал главный тренер национальной команды. — У Шахтера их было немного, горняки не забили с пенальти, но забили с игры. Футболисты Динамо свои возможности не реализовали, хотя этот матч был, на мой взгляд, до первого забитого мяча. Не было высокого ритма, может, сказался конец сезона, но зато было много тактики. Динамовцы снова показали свою новую игровую структуру, и на этот раз выглядели намного лучше, чем в недавнем поединке чемпионата. Горняки имели преимущество в первом тайме, после перерыва игра была равная, но за счет индивидуального мастерства победил Шахтер.

— У вас есть какая-то новая информация по натурализации Марлоса?

— Нет. Мое мнение не поменялось: решит футболист выступать за сборную Украины, мы будем об этом думать, принимать решение.

— В вашей игровой карьере было достаточно матчей против Шахтера, но отсутствием зрелищности эти встречи никогда не страдали. Почему ситуация поменялась?

— Команды действовали по счету. В финале Кубка Украины Шахтер забил только в конце поединка — игра, как я уже говорил, шла до первого взятия ворот. Слишком уж высока была цена ошибки.

— Второй матч подряд против Шахтера не может пробить по воротам Артем Беседин. Вас это беспокоит?

— Мы увидели, что нападающий Динамо дал хороший объем работы, часто вступал в борьбу. Конечно, мы ждем от него голов.

— Стабильное место в основе киевлян имеет молодой полузащитник Владимир Шепелев. Следует ли его считать кандидатом на попадание в сборную уже в ближайшее время?

— Да, мы обращаем на него внимание.

— В Харькове может состояться следующий официальный матч национальной команды. Вы не возражаете?

— Нет. Здесь хорошая атмосфера, тут было много отличных поединков международного уровня. Харьков — футбольный город.

Евгений ГРЕСЬ