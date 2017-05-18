Алексей БЕЛИК: «Ярмоленко трудно созидать в одиночку»

Экс-игрок «Шахтера» Алексей Белик подвел итоги финала Кубка Украины, в котором «Шахтер» со счетом 1:0 победил киевское «Динамо».

— Алексей, итог финала получился предсказуемым?

— Результат не удивил, но игра вышла не самая интересная. Было минимум моментов. Шахтер в мастерстве превосходил Динамо, по ходу встречи имел небольшое преимущество, особенно во владении мячом. Однако до ударов по воротам дело доходило редко, и, считаю, зрителям не повезло — зрелища было мало.

— В этом поединке ожидалось много провокаций и стычек. Опасения оправдались?

— Если всего этого не будет, не увидим мы и классического противостояния Шахтер — Динамо. Считаю, что драки, эмоции, падения и прочее — это важная составляющая любого зрелища. Однако, замечу, в этом финале все прошло еще более-менее спокойно, особенно если сравнивать с предыдущими украинскими класико.

— Ярмоленко в очередной раз разочаровал?

— Если бы Динамо имело много моментов, то и судить можно было бы о чем-то, а так… Андрею трудно в одиночку созидать. Его партнеры по команде, мне кажется, потеряв чемпионство, окончательно утратили тонус.

— Показалось, что в первом тайме динамовцы неплохо прессинговали горняков, когда три, а то и четыре игрока одновременно отбирали мяч у бразильцев Шахтера…

— Думаю, это у них был такой настрой в начале матча. Но если говорить в целом об игре Динамо, то ему опять что-то не удалось. Что именно, знает только Сергей Ребров, который ставил перед подопечными задачи.

— Какие впечатления от гола Марлоса? Киевляне могли его остановить?

— Забитый мяч — результат коллективной ошибки динамовцев. Все знают, что Марлос любит смещаться со своего фланга в центр и бить с левой в угол. Однако сначала Рыбалка не вступил на сто процентов в отбор, затем еще кто-то неудачно подкатился, а главное — ошиблись оба центральных защитника. Они оставались на линии вместо того, чтобы один атаковал Марлоса, а второй страховал партнера.

— Если бы не этот гол, мы дождались бы серии пенальти?

— Игра была до забитого мяча. Жаль, что Марлос не реализовал 11-метровый. Тогда, думаю, пошел бы более веселый футбол…

Богдан ЛЕОНЧУК