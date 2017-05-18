Олег ФЕДОРЧУК: «Ребров не влияет на процессы в Динамо»

Эксперт Олег Федорчук по горячим следам прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над киевским «Динамо» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Шахтер сыграл самодостаточно. А «Динамо»... В игре жизни и смерти для Реброва, когда надо было прыгать выше головы, я не увидел этого усердия и близко. И в этом, на мой взгляд, вина Реброва. Он не влияет на процессы. Об этом можно говорить, как судя по эмоциям Гармаша, Сидорчука, которые не дорожили результатом. Арбитр мог обоих удалять. Так и судя по безответственности Антунеша, Рыбалки, дававших забивать Марлосу. У Реброва есть авторитет у игроков, но его явно недостаточно. И, думаю, неправильно ждать от нынешнего тренера киевлян чуда», – сказал Федорчук.

После матча один из фанов «Динамо» держал плакат с обращением к Ярмоленко: «Ты же обещал...». Обещал умирать на поле.