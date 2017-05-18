О роли личности в футболе

Как, вероятно, и многие из вас, предполагал, что обладатель Кубка определится не в основное время. Памятуя о том, что «Динамо» нужно хоть как-то сгладить впечатление от проваленного сезона, а «Шахтер» Фонсеки неубедительно проводит ключевые плей-офф, в опросе после анонса матча проголосовал за победу киевлян в серии пенальти.

Однако, как по счастью это еще нередко случается в футболе, в ход истории командной игры решительно вмешался фактор личности. По счастью – потому что я выступаю не с позиций занудного спеца, для которого главным является четкое взаимодействие деталей футбольного механизма. Я – зритель, а ему подавай конкретных героев дня, которые делают игру.

Замечу, что таковые имелись в составе обеих команд. Но «выстрелил» в этот харьковский вечер лишь один из них.

К сожалению, игра не изобиловала зрелищными эпизодами. Тому были, как минимум, две причины. Команда Реброва действовала осторожнее обычного, поскольку больше обычного над нею довлел результат. Команда Фонсеки, с оглядкой на соперника, вообще играет гораздо прагматичнее, нежели команда Луческу.

Фактически у победителей было два реально голевых момента: пенальти и собственно гол. У побежденных к таковым отнес бы тоже два – те, что имел Ярмоленко перед самым перерывом и сразу после него. Помимо этого отмечу два полумомента Феррейры и полтора-два того же Ярмоленко.

То есть, по большому счету, закономерным итогом основного времени матча смотрелась ничья. Причем, на мой взгляд, нулевая. Но тут слово взяла личность.

То, что не удалось Марлосу на 8-й минуте, когда на него буквально с неба свалился подарок судьбы, свершилось на 80-й, когда он взял игру в свои руки, а мяч в свои ноги, и решил исход матча в пользу «Шахтера». Всем было очевидно, что после этого игра была кончена. Осталось разве что с досады швырять в спину лайнсмену кусками газона.

Еще раз, я не эксперт-знайка, поэтому не стану акцентировать на том, как противодействовали бразильцу соперники в этом ключевом эпизоде. И как они должны были это делать. Как философски заметил однажды Александр Косырин, футбол практически соткан из ошибок. А потому почти каждый успех одних в нем можно рассматривать в свете неудачи других.

Я – любитель игры, и потому мне интереснее смаковать индивидуальные достижения Марлоса. Который таких мячей наколотил предостаточно, и главная заслуга в этом принадлежит уж никак не защитникам соперников. Смелость города берет. А вкупе с техникой – и футбольные ворота открывает. И, как сказали бы в старой Одессе, их есть у него.

Я не знаю, натурализуют ли Марлоса для сборной. Скорее нет, чем да. Но я совершенно уверен в том, что на своем веку не увижу в сборной Украины настолько незаурядного игрока. Увы, таких здесь нет, и скоро уже совсем не будет. Не то, чтобы кто-то призывал «образиливать» главную команду страны – простая и грустная констатация факта.

В составе «Динамо» яркая личность также наличествовала. Если быть справедливым, то наиболее заметной фигурой матча следует признать Ярмоленко. В течение получаса, в той или иной степени, у него было четыре возможности открыть счет. Но здесь мы уже говорим об исполнительском уровне футболиста.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ведь такие моменты, как тот, что случился у Андрея на 45-й минуте, Марлос, как правило, не упускает. А тот, что был на 46-й, и вовсе сравним с его голом. Это называется разница в классе. А ведь речь идет об однозначно лучшем украинском игроке украинского чемпионата.

Не отношусь к регулярным критикам Ярмоленко. Более того, частенько отдаю должное его яркой игре в своих авторских обзорах. Есть одно «но»: за редким исключением, Андрей феерит в играх с командами, явно уступающими «Динамо» в классе. Могу легко представить его, делающим игру с Финляндией, но представить такого Ярмоленко с Хорватией у меня не получится.

Нынче популярно выражение: «игрок, который делает разницу». Так вот, Андрей делает разницу в матчах ЧУ, и разница эта, иной раз, колоссальна. Но это разница между «Динамо» и соперниками, о которых в мое время даже в первой лиге не слышали. В то самое время, о котором любят вспоминать болельщики киевлян. Да и сам я не прочь.

Поймите правильно: я не критикую Ярмоленко. Я просто предлагаю не требовать от него того, чего он не может выполнить. И хватит уже изгаляться по поводу того, что кто-то «не умер на поле». Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Когда-то вообще прозвучало: «Я не футболист». Не перестал же он от этого быть футболистом. И вполне приличным – одним из лучших в своей стране в свое время.

Другое дело, что в наших условиях это статус первого парня на деревне. А в деревне один дом – главное, чтобы мы до этого не дожились. Я сейчас не о количестве клубов – об игроках топ-уровня. Тот же Ярмоленко – наше все для «Динамо» - уже давно мог бы совершенствоваться в более конкурентной среде. А «Динамо» тем временем - избавляться от «ярмолозависимости».

Знаю-знаю, пример Коноплянки и все такое. Но, на мой личный взгляд, Андрей работоспособнее будет. А это очень много. Но не ушел ли уже этот европейский экспресс? А поезд тихо ехал на Бердичев…

Слишком много о Ярмоленко? Извините, увлекся. Возвращаясь же к голу Марлоса, скажу, что он смотрелся весьма символично – в свете того, как проявили себя в уходящем сезоне «Шахтер» и «Динамо». И где-то проиллюстрировал очковую разницу между ними в чемпионате.

Лично за Марлоса порадуюсь. Мне всегда импонировал именно этот бразилец из всего «шахтерского» легиона. И даже со времен «Металлиста». Потому что он настоящий, классический бразилец, какими я себе их представляю. Который не только любит и умеет брать игру на себя и делать вещи, но и способен на это вопреки всему, включая постулаты командной дисциплины.

Вот это я называю личностью. Потому что персонально на футбол ходят на таких. Тайсон в Харькове тоже был таким, но затем Луческу сумел его вышколить и подчинить общекомандным интересам, превратив в важную деталь футбольного механизма. И чрезвычайно полезную. Но лично мне милее «выпендривающийся» Марлос. Потому что он ближе к чуду, чем к работе. К игре.

Возьмите тот же пенальти. Сколько было бы восторгов, если бы он забил его именно таким образом? Хотя, конечно, у нас нашлось бы и достаточно «нудистов», которые все равно журили бы его за этот детский трюк. А для меня это – глоток свежего воздуха в удушливой атмосфере современного футбольного прагматизма. Спасибо за попытку!

И оттого еще больше рад за то, что судьбу Кубка решил именно этот игрок. И слезы на его лице дорогого стоят. Эта победа была очень важна для человека, который, несмотря на весь свой авантюризм, получается, всерьез озаботился тем, чтобы догнать «Динамо» по количеству выигранных трофеев. Помните, он говорил об этом в интервью?

Киевлянам, конечно, повезло с этой перекладиной. И с тем, что пенальти исполнял не стандартный «робот-убийца», а свободный художник. Иначе, как знать, интрига матча могла бы быть убита и в десять раз быстрее. Что там у нас говорил Фонсека насчет того, что игра бы стала открытой после гола? И кому бы это сыграло на руку?

Кстати, о руках. Мой «штатный» судейский консультант их тщательно вымыл, лишь заслышав об этом пенальти. «Игру рукой уже обсуждали: тема недискуссионная». То есть, рука – предмет темный, и далее по тексту. Рискну высказать свое суждение. Ключевыми для принятия решения арбитра факторами стали мяч, летевший в направлении ворот, и высоко поднятая рука.

Лично я всегда был противником таких «точек». По банальной причине: Пантич не видел мяча. Как по мне, этого более чем достаточно, если руководствоваться старым добрым «мяч нашел руку, а не рука нашла мяч» при определении умышленной игры рукой. Но это не значит, что судья действовал не по фэн-шую: они там на сегодня много чего напридумывали, в этом смысле.

«Срне, конечно, вторая желтая – умышленный удар по ноге». Под этим подписуюсь. Итак, с 74-й минуты «Шахтер» должен был играть в меньшинстве. Возможно, лишь до конца основного времени. «Особое мнение: Гармаш явно наиграл и наговорил на две желтые - как минимум, к полученной в конце добавить за фол против Срны в первом тайме».

Здесь обойдусь без своих комментариев. Как и тут: «Ну, и неясный повтор с Кадаром и Факундой. Там тоже можно было дать красную венгру за отмашку после свистка». Лишь напомню, что это произошло три минуты спустя после неудаления Срны.

Понятно, что футбол, как и история, не знает сослагательного наклонения. Что выросло, то выросло. Но хочется верить, что судьбоносный этюд Марлоса был бы возможен при любых обстоятельствах, в каких бы составах ни играли команды. Просто потому что это Марлос. Не потому что он играет в «Шахтере». Совершил бы такое Ярмоленко – аплодировал бы ему.

В командной игре в футбол, как и в истории, иной раз ключевую роль играют личности. И многие из нас смотрят эту великую игру, в том числе, из-за них. Для меня финал Кубка Украины стал триумфом личности. Игра была без вкуса. Без вкуса, без цвета, без запаха... Пока не появился Марлос!

Слишком много «я»? В авторской рубрике это неизбежно. Тем более, когда говоришь о личных предпочтениях.