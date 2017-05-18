Тарас СТЕПАНЕНКО: «С динамовцами можем ссориться только на поле»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко после победы над «Динамо» в финале Кубка Украины (1:0) рассказал об отношениях с игроками киевской команды.
— В последнее время «Шахтер» практически все время обыгрывает «Динамо»…
— Подождите! Но ведь когда мы только переехали в Киев, тоже не все было гладко. Проигрывали чемпионат, Кубок, поэтому наша команда горела желанием реабилитироваться, и это получилось. Футбол — это игра, где есть подъемы и спады. Просто нужно двигаться вперед и не расстраиваться.
Я с большим уважением отношусь к «Динамо». Хочется, чтобы вокруг наших противостояний не было нехороших разговоров. Мы с динамовцами можем ссориться только на поле, а в быту у нас прекрасные отношения.
Источник — zbirna.com
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