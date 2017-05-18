Виторину АНТУНЕШ: «Мы играли сильнее в первой половине матча»

Защитник «Динамо» Виторину Антунеш поделился эмоциями после проигрыша «Шахтеру» в финале Кубка Украины (0:1).

- Почему «Динамо» не удалось выиграть в финальном матче?

- Матч начался для нас не очень хорошо. Они получили пенальти и почти забили гол. После этого у нас было пару шансов забить гол, но мы не смогли воспользоваться ни одним из них. Мы играли сильнее в первой половине матча, а во второй уже «Шахтер» больше владел мячом, вел игру.

- После гола Марлоса был у «Динамо» шанс сравнять счет?

- На самом деле нет. Они забили на 80-й минуте, до конца матча оставалось всего 10 минут. За это время очень сложно что-либо сделать. Мяч был у них, поэтому было невозможно за эти минуты что-то изменить.