Фартовый Харьков, реабилитация Марлоса и тучи над будущим Реброва

Донецкий «Шахтер» в финале Кубка Украины обыграл киевское «Динамо» (1:0) и оформил «золотой дубль». Немногим ранее на том же харьковском стадионе «Металлист» «горняки» одолели «Зарю» (3:2), обеспечив себе чемпионский титул за четыре тура до финиша первенства, а теперь добавили к своей коллекции трофеев еще один.

Перед финалом Кубка в Харькове ввели повышенные меры безопасности. Чего стоит только закрытие двух ближайших станций метро за два часа до начала поединка (матч стартовал в 21:00)! Чего уж так опасались организаторы и правоохранительные органы – загадка, но неудобств и болельщикам, и просто жителям города они доставили изрядно. Мало того, еще за сутки до игры были закрыты некоторые подтрибунные помещения стадиона, вовсе не имеющие отношения к матчу. А уж полиции и прочих силовиков на прилегающих улицах было столько, сколько не на каждом финале Лиги чемпионов бывает.

К чести поклонников обоих клубов, все прошло вполне мирно. Среди ультрас до сих пор действует перемирие, объявленное еще весной 2014-го года, обычные же любители футбола также не проявляли друг к другу агрессии, даже если шли рядом в шарфах разных клубов. На трибунах поклонники «Динамо» и «Шахтера» также зачастую сидели бок о бок. Кстати, перед матчем были замечены фанаты в шарфах «Металлиста», «Карпат» и даже «Ильичевца». Финал Кубка собрал любителей футбола со всей Украины.

В итоге, на матче присутствовали 25 тысяч болельщиков. В связи с этим забавно вспоминать предматчевые заголовки некоторых СМИ, по мнению которых в Харькове болельщики не пришли на стадион и «наплевали на футбол». 25 тысяч, конечно, не 40, но полупустой арена точно не выглядела.

Фан-секторы «Шахтера» и «Динамо» выглядели приблизительно равными по составам и расположились друг напротив друга на Северной и Южной трибунах. На других секторах поклонников донецкого клуба было больше, но нельзя сказать, что «Динамо» осталось без должной поддержки. Оба фан-сектора весь матч скандировали «заряды», изо всех сил поддерживая свои команды, а во втором тайме устроили перекличку «Слава Україні!» через весь стадион. Не обошлось и без знакомого «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» в исполнении фанатов «Динамо».

А примерно на 75-й минуте встречи стадион принялся скандировать «Ме-тал-лист!». Мол, «Динамо» и «Шахтер», это, конечно, хорошо, но в Харькове есть своя любимая команда, пусть и переживающая самые тяжелые времена за всю свою историю.

Симпатично выглядели трибуны, когда вскоре после гола Марлоса болельщики зажгли фонарики и экраны на своих мобильных телефонах, рассыпав по секторам яркие звездочки. А в самом конце поединка стадион даже несколько раз обошла самая настоящая «волна».

В общем, поболели на славу. К сожалению, двух победителей в матче быть не может, а потому поклонники «Динамо» покидали «Металлист» не в лучшем расположении духа. Зато фаны «горняков» радовались от души. Меньше двух недель назад «Шахтер» на «Металлисте» отпраздновал чемпионство, теперь завоевал Кубок… Похоже, харьковский стадион становится фартовым для донецкой команды.

А вот на наставника «Динамо» после игры было больно смотреть. Не исключено, что это поражение поставит точку в карьере Сергея Реброва в киевском клубе. По крайней мере, после игры на вопрос о своем будущем Ребров ответил: «В четверг я буду говорить с президентом, и вы обо всем узнаете» , - отметил он.

«Сегодня было очень слышно фанатов, думаю, многие приехали из Донецка. Для нас было главным выиграть этот матч. Но остались еще игры в чемпионате, будем готовиться к ним», – сказал после игры полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко.

«Мы заслужили победу. Провели хороший сезон, хорошо играли, у нас хороший коллектив.

Счастлив ли я? Без своего дома, без болельщиков, без стадиона, без своей квартиры – чемпионат и Кубок дорогого стоят.

Мы уже смотрим на следующий сезон. На чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. В Лиге чемпионов мы хотим попасть в первую корзину при жеребьевке. Наши молодые футболисты растут.

Хорошо, что Марлос не опустил руки (в дебюте первого тайма бразильский хавбек не забил пенальти, попав в перекладину – прим. Sport.ua). Он почувствовал доверие и помог команде выиграть», – поделился впечатлениями от завоевания трофея капитан «Шахтера» Дарио Срна.

Приемом, оказанном любителям футбола на «Металлисте», были довольны и любители футбола, и функционеры, в частности, президент ФФУ Андрей Павелко, не скупившийся на похвалы организаторам матча.

Матч удался. А стадион «Металлист», быть может, примет поединок отбора на ЧМ-2018 Украина – Турция, который запланирован на 2-е сентября.

P.S. И очень порадовал защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий, который держал руку на сердце во время исполнения государственного гимна перед финалом Кубка. Глядишь, через пару-тройку лет он и петь начнет…

В материале использованы фото с официальных сайтов «Динамо» и «Шахтера».