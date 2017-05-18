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Федерація Футболу України

Мирослав СТУПАР: «Пенальти в ворота Динамо назначили ошибочно»

Известный в прошлом арбитр – о судействе финала Кубка Украины

  • 18.05.2017 16:02
  • 1722 просмотров
  • 7 комментария
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Shakhtar.com
© Shakhtar.com

По мнению Мирослава Ступара, Константин Труханов ошибся, назначив пенальти в ворота «Динамо» в дебюте матча с «Шахтером» (0:1).

«Мне это пенальти напомнило времена, когда еще мы играли в футбол. Тогда любое попадание мяча в руку вызывало одинаковую реакцию – все решает судья, а футболисты молча продолжали играть. Сегодня же все останавливаются, поднимают руки вверх, кричат и требуют пенальти.

Да, очевидно, что мяч попал в руку Пантичу – не отрицаю. Но это не повод для назначения одиннадцатиметрового удара. Потому что пенальти нужно назначать в тех случаях, когда футболист играет рукой в мяч, создает контакт с ним с помощью руки. Но никакой помощи Пантич себе руками не создавал, чтобы остановить этот мяч. Потому что он его просто не видел. Очевидно, что в том эпизоде мяч нашел руку, то есть было движение мяча к руке, а не руки – к мячу. Второе – мяч попал Пантичу в руку, когда тот приземлялся, когда защитник был в безопорной позиции, а в ней, естественно, руки по швам держать невозможно – они будут расставлены либо в сторону, либо как-то иначе. В арбитраже есть такое понятие – неожиданный мяч. И это была именно такая ситуация, ведь игрок не видел его и как раз приземлялся после прыжка. К тому же нужно учитывать, что расстояние между сербом и бьющим футболистом было минимальное. И последнее: мог ли футболист избежать контакта с мячом? Конечно же нет – из-за всех выше перечисленных причин. Потому есть ряд причин считать, что пенальти был назначен ошибочно», - сказал Ступар football.ua. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олександр Куц
      Олександр Куц, 18.05.2017 16:48
    +3
    Гарно розказав...але як же тоді бути у всіх інших випадках...Зокрема...простріл з флангу гравець летить в підкаті щоб заблокувати простріл...лице обернене від мяча , руки прижаті до тіла але підчас самого торкання землі йде зміщення рук і мяч попадає в саме те місце де є рука...завжди в даних випадках ПЕНАЛТІ...1 гравець не бачив польоту 2 руки були в природньому стані 3 неміг запобігти зустрічі мяча і руки....Та попри це ПЕНАЛ...щодо Пантіча...випригнув....рук не контролював...дотик руки реально перешкодив гольовому епізоду (мяч не простобув на краю штрафної і летів в незрозумілому напрямку) отож з вищенаведеного при всій повазі до Ступара і його досвіду...враховуючи всю відповідальність матчу і можливі наслідки які могли повністю розбалансувати хід мачу....Цей висновок Ступара можна назвати як симпатія до однієї із сторін. Був удар в сторону воріт або скидка не суть важливо...були розкинуті на всі боки руки Пантіча...мяч попав саме в руку.. Мяч змінив ігровий епізод на користь команди що захищалась....ОТОЖ. ПЕНАЛ...100%
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    FF
      FF, 18.05.2017 16:52
    +4
    Шо за бред? Мяч летел по траектории в направлении ворот. Кто знает что могло там быть? Чистый пенальти. Даже если игрок и в мыслях не имел трогать мяч рукой.
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    Рэм Арвипин
      Рэм Арвипин, 18.05.2017 17:10
    +1
    ПУсть это английским судьям рассказывает! Там защитники знают, где нужно держать руки в своей штрафной. А то мало ли у кого какое "природне становище" рук ))
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    maxaonin6
    online
      maxaonin6, 18.05.2017 17:18
    -1
    Дебилу стоит почитать в словаре значение слова "ФУТБОЛ". Если мяч летил прямо в угол ворот и на его пути встает конечность, которой футболисты динамо только факи имеют право показывать на поле и тыкать пальцами в лицо судье, то это 100%-й пенальти.
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    berlinec
      berlinec, 18.05.2017 17:22
    -1
    FF, 18.05.2017 16:52
    Шо за бред? Мяч летел по траектории в направлении ворот. Кто знает что могло там быть? Чистый пенальти. Даже если игрок и в мыслях не имел трогать мяч рукой.
    На повторе не было видно в ворота мяч летит или нет,так что не надо придумывать.Ступар прав-в правилах написано игра рукой,а тут этим и не пахнет.Так что товарищи кроты хорош умничать.
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    joystick2011
    online
      joystick2011, 18.05.2017 17:24
    -1
    Мяч не летел, а парил в руку Пантича, который его видеть никак не мог. Рука не стала на пути мяча в ворота, потому что этот мяч до ворот вряд ли бы долетел, даже если бы ему не препятствовали. В общем, тут я со Ступаром совершенно согласен. Судейская его логика очень понятна.
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    ampl7
    online
      ampl7, 18.05.2017 17:36
    0
    Ступар как толкователь снов из Волшебной лампы Алладина

    — Говори, мудрейший!
    — Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон… Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон…
    — А что скажет наимудрейший?
    — Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания… А почему я?
    — Ээээ… Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
    ___________________________________________________________________________
    _________

    По Ступару получается, что пенальти назначенное по ПРАВИЛАМ ФУТБОЛА - вовсе не пенальти.

    Ступар: "...пенальти нужно назначать в тех случаях, когда футболист играет рукой в мяч, создает контакт с ним с помощью руки."

    А известно ли господину Ступару, что в случае описанном горе-толкователем, к пенальти судья имел бы полное право показать и красную карточку?
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