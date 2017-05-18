Мирослав СТУПАР: «Пенальти в ворота Динамо назначили ошибочно»

По мнению Мирослава Ступара, Константин Труханов ошибся, назначив пенальти в ворота «Динамо» в дебюте матча с «Шахтером» (0:1).

«Мне это пенальти напомнило времена, когда еще мы играли в футбол. Тогда любое попадание мяча в руку вызывало одинаковую реакцию – все решает судья, а футболисты молча продолжали играть. Сегодня же все останавливаются, поднимают руки вверх, кричат и требуют пенальти.

Да, очевидно, что мяч попал в руку Пантичу – не отрицаю. Но это не повод для назначения одиннадцатиметрового удара. Потому что пенальти нужно назначать в тех случаях, когда футболист играет рукой в мяч, создает контакт с ним с помощью руки. Но никакой помощи Пантич себе руками не создавал, чтобы остановить этот мяч. Потому что он его просто не видел. Очевидно, что в том эпизоде мяч нашел руку, то есть было движение мяча к руке, а не руки – к мячу. Второе – мяч попал Пантичу в руку, когда тот приземлялся, когда защитник был в безопорной позиции, а в ней, естественно, руки по швам держать невозможно – они будут расставлены либо в сторону, либо как-то иначе. В арбитраже есть такое понятие – неожиданный мяч. И это была именно такая ситуация, ведь игрок не видел его и как раз приземлялся после прыжка. К тому же нужно учитывать, что расстояние между сербом и бьющим футболистом было минимальное. И последнее: мог ли футболист избежать контакта с мячом? Конечно же нет – из-за всех выше перечисленных причин. Потому есть ряд причин считать, что пенальти был назначен ошибочно», - сказал Ступар football.ua.