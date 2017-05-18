КРАСНИКОВ: Решение Шахтера переехать в Харьков – абсолютно правильное

Спортивный директор национальной сборной Украины Евгений Красников заявил, что благодаря решению «Шахтера» перебраться в Харьков на ОСК «Металлист» удалось сохранить поле стадиона и инфраструктуру.
«Лучшей атмосферы, чем в Харькове нигде в Украине нет. Может, кто-то скажет, что в Киеве лучше, но для меня – только в Харькове.
Пока у нас есть проблемы с «Металлистом», в Харькове нужно проводить игры такого высокого уровня. В Харькове очень солидный болельщик, болельщик, который понимает футбол и привык к хорошему уровню.
В свое время усилиями президента федерации и губернатора области было достигнуто, что в город вернулся европейский футбол – матчи сборных, Лига Европы. Я надеюсь, что и матч Украина – Турция здесь будет проведен.
Решение, что пришел сюда «Шахтер» – абсолютно правильное, ведь удалось сохранить и поле, и стадион. Есть команда «Металлист-1925», которая играет в аматорах.
Они стараются, молодцы, но «Шахтер» сделал серьезные вливания, сохранив тоже поле, инфраструктуру, стадион, и это очень важно», – сказал Красников.
Источник — Xsport
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