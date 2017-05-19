Сергей КОВАЛЕЦ: «Если Ребров чувствует, то надо продолжать»

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец поделился своим мнением о победе «Шахтера» над «Динамо» в Кубке Украины.

— Сергей Иванович, победа донецкой команды закономерна?

— Это победа футбольного клуба «Шахтер». Это общая победа всех, кто работает в структуре. Вспомните, Фонсека неудачно стартовал с «горняками»: уступил в Суперкубке «Динамо» и проиграл «Янг Бойз» на пути в групповой раунд Лиги чемпионов. Безусловно, это стало ударом. Плюс уже весной дончане дома проиграли «Сельте», хотя имели отличные шансы на продолжение борьбы в плей-офф Лиги Европы. Во многих европейских клубах после таких неудач тренеру указали бы на дверь. Однако президент поддержал Фонсеку и тот отплатил за доверие «золотым дублем», выиграл чемпионат и Кубок страны.

У «Динамо» были шансы на положительный для себя исход встречи. Попади Ярмоленко в пустые ворота и результат мог быть совершенно другим...

— В игре грандов традиционно возникали спорные моменты, связанные с судейством.

— В Европе постепенно вводят практику видеоповторов. В таких матчах этот элемент лишним точно не будет.

— Сейчас тема номер один — останется ли Реброва у руля «Динамо» после этих неудач. А вы как считаете?

— Сезон для «Динамо» получился неудачным, но перед этим Сергей Ребров выиграл два «золота», завоевал Кубок Украины и Суперкубок. Его команда достойно играла в Лиге чемпионов. Если Сергей Станиславович чувствует команду, знает что делать для улучшения игры и результата, считаю, он должен продолжить работу. Но важно также, чтобы у тренера была поддержка и доверие со стороны руководства, тогда он способен на многое.