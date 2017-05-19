Марлос стал 9-м легионером, забившим победный гол в финале КУ

Последние комментарии

Шандор ВАРГА: «Не думаю, что Блохин еще будет тренировать» 14:41 — Ярик Ярославский ну так то с ним наша сборная единственный раз вышла на ЧМ и довольно неплохо там сыграла.

ЧМ-2017. Россия бьет Чехию, Финляндия проходит США 14:19 — Гена Одесский Россия ворует спортивные кадры у Украины (С) - А может спортивные кадры просто бегут из Украины, ...