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Федерація Футболу України

Марлос стал 9-м легионером, забившим победный гол в финале КУ

Первым был Александр Хацкевич

  • 19.05.2017 14:21
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Девятый раз в истории финалов Кубка Украины автором победного гола стал легионер - Марлос.

5 решающих мячей забили бразильцы, 2 - хорваты, по 1 - белорус и нигериец.

В 5 случаях отличились игроки «Динамо», в 3-х - «Шахтера», в 1-м - «Таврии».

ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ ЛЕГИОНЕРОВ В ФИНАЛАХ КУБКА УКРАИНЫ

Дата Игрок Клуб Соперник Минута Счет

1. 27.05.2000 Александр ХАЦКЕВИЧ Динамо Кривбасс 45' (1:0) 1:0

2. 25.05.2003 ДИОГО РИНКОН Динамо Шахтер 90' (2:1) 2:1

3. 29.05.2005 ДИОГО РИНКОН Динамо Шахтер 11' (1:0) 1:0

4. 02.05.2006 КЛЕБЕР Динамо Металлург З 46' (1:0) 1:0

5. 16.05.2010 Лаки ИДАХОР Таврия Металлург Д 97' (3:2) 3:2

6. 25.05.2011 ЭДУАРДУ Шахтер Динамо 64' (1:0) 2:0

7. 22.05.2013 ФЕРНАНДИНЬЮ Шахтер Черноморец 41' (1:0) 3:0

8. 15.05.2014 Домагой ВИДА Динамо Шахтер 43' (2:0) 2:1

9. 17.05.2017 МАРЛОС Шахтер Динамо 81' (1:0) 1:0

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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