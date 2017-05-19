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Федерація Футболу України

Мирон МАРКЕВИЧ: «Фонсека ничего не ломал в структуре игры Шахтера»

Известный специалист поделился впечатлениями о финале Кубка Украины

  • 19.05.2017 19:13
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ФК Металлист. Мирон Маркевич
© ФК Металлист. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от финала Кубка Украины, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

— Мирон Богданович, в финале Кубка Украины «Шахтер» в очередной раз подтвердил, что является сейчас лучшим клубом страны?
— Конечно. Горняки сохранили состав, Паулу Фонсека, по сути, ничего не ломал в структуре игры команды, лишь добавил надежности, и это принесло результат. В свою очередь «Динамо» потеряло практически всех своих лучших исполнителей, поэтому удивляться нечему — итог соперничества двух лучших клубов страны закономерен.

— В день кубкового финала день рождения отмечал Евгений Красников, один из ваших помощников в комитете сборных. Вы поздравили коллегу?
— А как же! Я пожелал ему здоровья, и чтобы этот менеджер еще долгие годы служил на благо украинского футбола, поскольку таких специалистов, которые могут собрать сильную команду, в нашей стране единицы.

Источник — zbirna.com

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