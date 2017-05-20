Жест Бернарда рассмотрит Комитет этики и честной игры

В ФФУ заинтересовались инцидентом с участием полузащитника Шахтера Бернарда.
Комитет этики и честной игры рассмотрит эпизод с участием Бернарда. Вопрос будет вынесен на рассмотрение на заседании 26 мая. Комитет примет решений открывать ли дело и наказывать ли Бернарда.
После матча за Кубок Украины полузащитник донецкого Шахтера Бернард передал трибунам привет неприличным жестом.
Источник — Футбол 24
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