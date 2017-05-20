Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Жест Бернарда рассмотрит Комитет этики и честной игры

Полузащитника «Шахтера» могут наказать за неприличный поступок после финала Кубка Украины

  • 20.05.2017 19:28
  • 107 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Icon Sport. Бернард
© Icon Sport. Бернард

В ФФУ заинтересовались инцидентом с участием полузащитника Шахтера Бернарда.

Комитет этики и честной игры рассмотрит эпизод с участием Бернарда. Вопрос будет вынесен на рассмотрение на заседании 26 мая. Комитет примет решений открывать ли дело и наказывать ли Бернарда.

После матча за Кубок Украины полузащитник донецкого Шахтера Бернард передал трибунам привет неприличным жестом.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.