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Федерація Футболу України

Андрей ПАВЕЛКО: «То, что Ярмоленко не надел медаль – нормально»

Глава ФФУ считает, что это говорит о максимализме футболиста

  • 22.05.2017 08:40
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» поделился видением ситуации с вручением серебрянных наград Кубка Украины.

- Это действительно максимализм от человека, который хочет выиграть, выйти победителем (имеется в виду момент, когда Ярмоленко отказался надевать серебряную медаль после поражения в финале кубка — прим. ред.). Не захотел надеть медаль, это нормально. Каждый такие ситуации по-своему воспринимает. Кто из динамовцев захотел надеть и снять медаль , кто-то — сразу взять в руки.

Источник — ТК Футбол

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