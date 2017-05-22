Андрей ПАВЕЛКО: «То, что Ярмоленко не надел медаль – нормально»

Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» поделился видением ситуации с вручением серебрянных наград Кубка Украины.

- Это действительно максимализм от человека, который хочет выиграть, выйти победителем (имеется в виду момент, когда Ярмоленко отказался надевать серебряную медаль после поражения в финале кубка — прим. ред.). Не захотел надеть медаль, это нормально. Каждый такие ситуации по-своему воспринимает. Кто из динамовцев захотел надеть и снять медаль , кто-то — сразу взять в руки.