Комитет этики ФФУ не наказал Бернарда за показанные средние пальцы

Комитет этики и честной игры ФФУ решил на первый раз простить Бернарда за показанные средние пальцы.

Комитет этики и честной игры ФФУ на заседании в пятницу 26 мая рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо».

Комитет этики решил не направлять дело по жесту Бернарда в КДК ФФУ, учитывая, что нет оснований считать, что данный жест носил агрессивный характер и был направлен в адрес болельщиков команды-соперника (жест был показан у центральной трибуны).

Комитет направит письмо в адрес бразильского игрока «Шахтера» с предупреждением, что в случае повторения подобного поведения к футболисту могут быть применены санкции.