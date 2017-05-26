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Федерація Футболу України

Комитет этики ФФУ не наказал Бернарда за показанные средние пальцы

Полузащитник «Шахтера» отделался предупреждением

  • 26.05.2017 17:13
  • 457 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Icon Sport. Бернард
© Icon Sport. Бернард

Комитет этики и честной игры ФФУ решил на первый раз простить Бернарда за показанные средние пальцы.

Комитет этики и честной игры ФФУ на заседании в пятницу 26 мая рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо».

Комитет этики решил не направлять дело по жесту Бернарда в КДК ФФУ, учитывая, что нет оснований считать, что данный жест носил агрессивный характер и был направлен в адрес болельщиков команды-соперника (жест был показан у центральной трибуны).

Комитет направит письмо в адрес бразильского игрока «Шахтера» с предупреждением, что в случае повторения подобного поведения к футболисту могут быть применены санкции.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Ігор Ко
      Ігор Ко, 26.05.2017 17:22
    +8
    Странно, что не наградили медалью За потуги!
    Браво, федерация!
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    Ігор Ко
      Ігор Ко, 26.05.2017 17:24
    +7
    Кстати, на фото не те пальцы!
    Теперь понятно, почему не наказали....
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    gljdah
      gljdah, 26.05.2017 17:30
    +5
    Блин, это ж шахтар...как это наказать??? Нельзя.
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    vit-2
      vit-2, 26.05.2017 17:32
    +1
    Ігор Ко, 26.05.2017 17:24
    Кстати, на фото не те пальцы!
    Теперь понятно, почему не наказали....
    Та ні, це не те фото, там він без рукавичок був...
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    VAD
    VAD, 26.05.2017 17:34
    +1
    Клоуны
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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 26.05.2017 17:34
    +2
    А к то бы сомневался? Гармаша и Милевского наказали бы, а игроки шахтера - неприкасаемые... Тронь их, Ахметов бабло давать перестанет!
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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 26.05.2017 17:37
    +2
    Сделай такое игрок Динамо, сралкин бы требовал извинений...
    Ссылка
    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 26.05.2017 17:37
    -1
    Сделай такое игрок Динамо, сралкин бы требовал извинений...
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    Tyigena
    online
    Tyigena, 26.05.2017 17:38
    0
    предлагаю теперь этот жест называть"палец Бернарда"
    ведь были же "петля Корбут" "петля Мухиной"! и самое главное детей учить этому
    наказания все равно не будет
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    ukrop59
      ukrop59, 26.05.2017 17:57
    0
    Сделай это украинских футболист и не из Шахтера, оштрафовали бы всех: и стадион, и команду и футболиста! А донецким о...м можно.
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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 26.05.2017 17:57
    -1
    Нафиг нужен такой комитет этики? Разогнать всех дармоедов чертовой матери!!!!
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    bonv
    online
      bonv, 26.05.2017 18:08
    0
    Комітет чесної донецької етики... Бридота.
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