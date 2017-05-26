Комитет этики ФФУ не наказал Бернарда за показанные средние пальцы

Комитет этики и честной игры ФФУ решил на первый раз простить Бернарда за показанные средние пальцы.
Комитет этики и честной игры ФФУ на заседании в пятницу 26 мая рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо».
Комитет этики решил не направлять дело по жесту Бернарда в КДК ФФУ, учитывая, что нет оснований считать, что данный жест носил агрессивный характер и был направлен в адрес болельщиков команды-соперника (жест был показан у центральной трибуны).
Комитет направит письмо в адрес бразильского игрока «Шахтера» с предупреждением, что в случае повторения подобного поведения к футболисту могут быть применены санкции.
Источник — Футбол 24
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Браво, федерация!
Теперь понятно, почему не наказали....
Теперь понятно, почему не наказали....
ведь были же "петля Корбут" "петля Мухиной"! и самое главное детей учить этому
наказания все равно не будет
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