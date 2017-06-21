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Федерація Футболу України

ФФУ будет проводить все матчи Кубка Украины

Ранее Федерация футбола Украины отвечала только за финал турнира

  • 21.06.2017 16:42
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ФФУ будет проводить все матчи Кубка Украины

Федерация футбола Украины планирует взять на себя проведение всех этапов Кубка Украины.

Об этом на сегодняшней конференции ПФЛ поведал вице-президент ФФУ Александр Бандурко.

Также федерация инициирует введение призовых за каждый матч. За одну игру ФФУ предлагает платить клубам по 25-50 тысяч грн, за выход в финал – 500 тысяч грн.

Напомним, в последние годы ранние стадии Кубка Украины организовывала ПФЛ, поздние – УПЛ, и только финал турнира проводился ФФУ.

Источник — Sportarena

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