ФФУ будет проводить все матчи Кубка Украины

Федерация футбола Украины планирует взять на себя проведение всех этапов Кубка Украины.
Об этом на сегодняшней конференции ПФЛ поведал вице-президент ФФУ Александр Бандурко.
Также федерация инициирует введение призовых за каждый матч. За одну игру ФФУ предлагает платить клубам по 25-50 тысяч грн, за выход в финал – 500 тысяч грн.
Напомним, в последние годы ранние стадии Кубка Украины организовывала ПФЛ, поздние – УПЛ, и только финал турнира проводился ФФУ.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.