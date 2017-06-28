30 июня состоится жеребьевка первого раунда Кубка Украины

Я не понимаю, почему рос-комментаторы так разошлись, впрягаясь здесь за Зенит-арену. Ведь это не ...

А ну ну, я так понимаю игнорируешь только ты и тот кто с тобой в твоей секте Не любителей Мокши))...

С плиткой понравилось))))

"Из позитивного стоит отметить, что строители не забыли закрепить на металлоконструкциях пра...

Не "не можем", а просто не один нормальный человек не поедет в фашистскую Россию. Норма...

Вот Сочинский океанариум https://m.youtube.com/watch?v=Me6XwaVhfcU Вот поющие фонтаны. https...