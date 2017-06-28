30 июня состоится жеребьевка первого раунда Кубка Украины

Стала известна дата жеребьевки первого раунда Кубка Украины-2017/18.
Жеребьевка состоится в пятницу, 30 июня, в Доме футбола в Киеве. Начало в 11:00.
В первом раунде участие примут 24 представителя Первой и Второй лиг (согласно рейтингу), а также обладатель и финалист аматорского Кубка Украины. Таким образом, на первом этапе сыграют всего 26 команд.
Список участников первого раунда: Рух Первая лига, Кремень Первая лига, Буковина Вторая лига, Скала Вторая лига, Тернополь Вторая лига, Реал Фарма Вторая лига, Нива-В Вторая лига, Балканы Вторая лига, Энергия Вторая лига, Мир Вторая лига, Прикарпатье Вторая лига, Никополь Вторая лига, Подолье Вторая лига, Арсенал-Киевщина Вторая лига, Металлург Запорожье Вторая лига, Судостроитель Вторая лига, Агробизнес Вторая лига, Днепр Вторая лига, Днепр-1 Вторая лига, Полесье Вторая лига, ФК Львов Вторая лига, Металлист-1925 Вторая лига, Нива Тернополь Вторая лига, Таврия Вторая лига, Чайка Обладатель аматорского Кубка Украины, Демня Финалист аматорского Кубка Украины
Матчи первого раунда пройдут 9 июля.
Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча. Хозяином матча будет считаться команда, которая выступает в более низкой лиге. Если же сходятся представители одного дивизиона, но принимает игру команда, имеющая непарный номер при жеребьевке.
Напомним, действующим обладателем национального Кубка является Шахтер.
Источник — Sportarena
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