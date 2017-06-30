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Федерація Футболу України

КУ. Днепр-1 примет Буковину, Металлист-1925 отправится в Тернополь

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины

  • 30.06.2017 11:40
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КУ. Днепр-1 примет Буковину, Металлист-1925 отправится в Тернополь
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.
 
В жеребьевке принимали участие команды из Второй лиги. Они были поделены на 13 пар.
 
СК «Днепр-1» – «Буковина»
«Металлург» – «Полесье»
«Тернополь» – «Агробизнес»
«Арсенал-Киевщина» – «Прикарпатье»
«Чайка» – «Рух»
«Таврия» – «Скала»
«Демня» – «Днепр»
ФК «Львов» – «Кремень»
«Металлист 1925» – «Нива» Тернополь
«Судостроитель» – «Балканы»
«Никополь» – «Мир»
«Реал-Фарма» – «Энергия»
«Подолье» – «Нива» Винница
 
 
Матчи этой стадии Кубка Украины состоятся 9 июля.

Источник — Sport.ua

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