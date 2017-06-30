КУ. Днепр-1 примет Буковину, Металлист-1925 отправится в Тернополь

А че ж так? Там точно не будет греть лавку. ))"Амбициозный клуб"? Смешно! )))

99 голов за Барсу сидя на подхвате. Данные у парня совсем ниачем, всего один талант

Основы философии? Она у них одна, играть в пас до тех пор, пока у соперника голова не закружится....