Скала не успела собрать состав и не сыграет в Кубке Украины

Директор ФК «Скала» Александра Кравчук сообщила, что стрыйский клуб не будет выезжать в Новую Каховку на матч первого предварительного этапа Кубка Украины с «Таврией».

Клуб не будет ехать на кубковый матч против «Таврии», который должен состояться 9-го июля.

«Да, действительно, на кубковый матч с «Таврией» наша команда выходить не будет. Мы сожалеем, что так произошло, но мы уже направили соответствующие письма в ФФУ и команде-сопернице.

Дело в том, что мы просто не успеваем сформировать команду. Впервые у нас такое произошло, поэтому просим отнестись с пониманием », - пояснила Кравчук.

Таким образом, Таврия получит техническую победу и пройдет дальше.

Добавим, что в чемпионате Скала продолжит выступления. Александра Кравчук заверила, что стрыйский коллектив не отказывается от Второй лиги и планирует принять участие в сезоне.