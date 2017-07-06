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Федерація Футболу України

Скала не успела собрать состав и не сыграет в Кубке Украины

Стрыйский клуб получит техническое поражение и вылетит из турнира

  • 06.07.2017 10:38
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fcskala.com
© fcskala.com
Директор ФК «Скала» Александра Кравчук сообщила, что стрыйский клуб не будет выезжать в Новую Каховку на матч первого предварительного этапа Кубка Украины с «Таврией».
 
Клуб не будет ехать на кубковый матч против «Таврии», который должен состояться 9-го июля.
 
«Да, действительно, на кубковый матч с «Таврией» наша команда выходить не будет. Мы сожалеем, что так произошло, но мы уже направили соответствующие письма в ФФУ и команде-сопернице. 
 
Дело в том, что мы просто не успеваем сформировать команду. Впервые у нас такое произошло, поэтому просим отнестись с пониманием », - пояснила Кравчук.
 
Таким образом, Таврия получит техническую победу и пройдет дальше.
 
Добавим, что в чемпионате Скала продолжит выступления. Александра Кравчук заверила, что стрыйский коллектив не отказывается от Второй лиги и планирует принять участие в сезоне.

Источник — Sportarena

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