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Федерація Футболу України

Новий розіграш Кубку України розпочнеться в селі Чкалове

Став відомий розклад матчів першого попереднього етапу розіграшу Кубка України

  • 07.07.2017 16:06
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ФФУ
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Став відомий розклад матчів першого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2017/2018 років.

9 липня
14:00, с. Чкалове, стадіон «ім. Чкалова»: «Металург-Запоріжжя» (Запоріжжя) – «Полісся» (Житомир). Цей поєдинок перенесено у зв’язку з реконструкцією поля стадіону «Славутич-Арена» у Запоріжжі.
17:00, с. Петропавлівська Борщагівка, стадіон «Козак-Арена»: «Чайка» (Київська обл.) – «Рух» (Винники)
17:00, м. Нікополь, стадіон «Електрометалург»: «Нікополь» (Нікополь) – «Мир» (Горностаївка)
17:00, с. Демня, стадіон ім. В. Кузіва: «Демня» (Демня) – «Дніпро» (Дніпро)
17:00, м. Харків, стадіон «Сонячний»: «Металіст 1925» (Харків) - «Нива» (Тернопіль)
17:00, м. Рава-Руська, стадіон «Локомотив»: «Львів» (Львів) – «Кремінь» (Кременчук)
17:00, м. Біла Церква, стадіон «Трудові резерви»: «Арсенал-Київщина» (Біла Церква) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
17:00, м. Дніпро, стадіон «Дніпро-Арена»: «Дніпро-1» (Дніпро) – «Буковина» (Чернівці)
18:00, м. Тернопіль, стадіон «Центральний»: «Тернопіль» (Тернопіль) – «Агробізнес» (Волочиськ)
18:00, м. Хмельницький, стадіон СК «Поділля»: «Поділля» (Хмельницький) - «Нива» (Вінниця)
18:00, м. Одеса, стадіон «Іван»: «Реал-Фарма» (Одеса) - «Енергія» (Нова Каховка)

10 липня
18:00, м. Одеса, стадіон «Іван»: «Суднобудівник» (Миколаїв) – «Балкани» (Одеська обл.)

Матч між командами «Таврія-Сімферополь» (Херсон) та «Скала» (Стрий) не відбудеться. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ вирішить подальшу долю цього протистояння.

Источник — Федерация футбола Украины

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