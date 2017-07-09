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Федерація Футболу України

Кубок Украины. Днепр и Металлист 1925 вылетают из турнира

Состоялись матчи предварительного раунда Кубка Украины по футболу

  • 09.07.2017 19:55
  • 1979 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Рух
© ФК Рух

В воскресенье 9-го июля состоялись матчи предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

Кубок Украины. Предварительный раунд

«Демня» – «Днепр» – 2:1
Голы: Барабаш, 34, Демкив, 110 – Поддубный, 77

СК «Днепр-1» – «Буковина» – 5:0
Голы: Добровольский, 4, автогол, Полевой, 42, Кожушко, 66, Кравченко, 73, Когут, 90, с пенальти

«Металлист 1925» – «Нива» Тернополь – 2:2 (по пенальти 3:4)
Голы: Ралюченко, 11, Давыдов, 64 – Понедельник, 25, Ильчишин, 56

«Подолье» – «Нива» Винница – 1:3
Голы: Макарченко, 71 – Маляренко, 9, Овчар, 14, Андреев, 32

«Львов» – «Кремень» – 2:0
Голы: Янчук, 73, Омельченко, 85

«Чайка» – «Рух» – 0:2
Голы: Белый, 9, Дуць, 90

«Металлург» Запорожье – «Полесье» – 0:2
Голы: Галахов, 82, Демчик, 90

«Арсенал-Киевщина» – «Прикарпатье» – 0:3

«Реал Фарма» – «Энергия» – 1:3
Голы: Полищук, 15 – Бочак 6, с пенальти, 43, Ковальчук, 74

ФК «Никополь» – «Мир» – 1:0
Гол: Шестипалов

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alessandro13
    online
      alessandro13, 09.07.2017 20:33
    +1
    Зато СК "Днепр-1" остаётся!!!
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    barneo2
    online
      barneo2, 09.07.2017 20:35
    0
    Предварительный раунд кубка Украины. Металлист, Днепр, Металлург З, Арсенал....
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    gerasim811
    online
      gerasim811, 09.07.2017 20:39
    0
    Кубок Украины. Днепр и Металлист 1925 вылетают из турнираз
    Такой финал могбы быть! А так опять какой нибуть шлак выйдет в финал.
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    gerasim811
    online
      gerasim811, 09.07.2017 20:39
    0
    Кубок Украины. Днепр и Металлист 1925 вылетают из турнираз
    Такой финал могбы быть! А так опять какой нибуть шлак выйдет в финал.
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    toli0808
    online
      toli0808, 09.07.2017 20:39
    0
    alessandro13, 09.07.2017 20:33
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