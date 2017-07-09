Кубок Украины. Днепр и Металлист 1925 вылетают из турнира

Журналист побоялся спросить, как голосовали на референдуме родители Матвиенко. Это бы прояснило п...

Звісно, без критики нікуди. Сподіваюсь все ж на критику конструктивну. Перша стаття вже є за поси...

alessandro13, 09.07.2017 20:33

Кубок Украины. Днепр и Металлист 1925 вылетают из турниразТакой финал могбы быть! А так опять как...

Кубок Украины. Днепр и Металлист 1925 вылетают из турниразТакой финал могбы быть! А так опять как...

Предварительный раунд кубка Украины. Металлист, Днепр, Металлург З, Арсенал....

Зато СК "Днепр-1" остаётся!!!