Кубок Украины. Балканы обыграли Судостроитель

Заключительный матч предварительного раунда Кубка Украины закончился в пользу команды из Одесской области. Ключевыми в матче стали последние минуты каждого из двух таймов.
«Судостроитель» (Николаев) – «Балканы» (Заря) 0:2
Голы: Урсуленко, 45, К.Пархоменко, 90 (пен.)
«Судостроитель»: Агаларов, Частоколяный, Безуханыч, Горинов, Носов, Хитрук (Чернышенко, 38), Божко, Колесниченко (Мельничук, 58), Гагулин (Задера, 70), Котов, Долина. Запасные: Гашин.
Главный тренер: Деннис Люкенс.
«Балканы»: Лободров, Стасюк, Любчак, Юречко, Опря, Гаврилюк, К.Пархоменко, С.Паламарчук (Цымбаларь, 60), В.Златов (Шаповаленко, 68), Урсуленко, Кабанюк (Пенов, 88). Запасные: Лукаш, Д.Пархоменко, Платунов, Ильницкий.
Главный тренер: Андрей Пархоменко.
Источник — Sport.ua
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