Стал известен состав пар второго раунда Кубка Украины

Сегодня прошла жеребьевка второго раунда Кубка Украины. На старт выходят клубы Первой лиги
Жеребьевка проходила среди 29 клубов-участников соревнований. Матч первого раунда турнира между «Таврией» и «Скалой» не состоялся, а потому судьба этого противостояния решится после принятия соответствующего решения КДК ФФУ.
«Авангард» (Краматорск) - «Николаев» (Николаев)
«Гелиос» (Харьков) - «Оболонь-Бровар» (Киев)
«Ингулец» (Петрово Кировоградской области) - «Полтава» (Полтава)
«Нива» (Тернополь) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Энергия» (Новая Каховка) - «Жемчужина» (Одесса)
«Рух» (Винники) - «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Десна» (Чернигов) - «Балканы» (Заря Одесской области)
«Агробизнес» (Волочиск) - «Нефтяник» (Ахтырка)
«Колос» (Ковалевка) - «Черкасский Днепр» (Черкассы)
«Таврия» (Симферополь) / «Скала» (Стрый) * - «Нива» (Винница)
«Демня» (Демня Львовской области) - «Полесье» (Житомир)
«Никополь» (Никополь) - «Арсенал-Киев» (Киев)
«Львов» (Львов) - «Волынь» (Луцк)
«Днепр-1» (Днепр) - «Сумы» (Сумы)
Базовый день матчей второго раунда - 26 июля
Источник — ПФЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.