Стал известен состав пар второго раунда Кубка Украины

Господи, каким ты переводчиком пользовалось, что тебе в "аргументують" ґ вставило? *RO...

Раньше было 2 тренера - Ребров и Рауль теперь снова 2 тренера и 2 главных - Лужный и ХацкевичНе у...

Тренерский состав у Динамо отличный .... для победы в чемпионате Киевской области. Шахтер должен ...

С Тобой Олег,даже если не захочешь,то захочешь