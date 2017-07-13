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Федерація Футболу України

Стал известен состав пар второго раунда Кубка Украины

Во втором раунде турнирный путь начнут клубы Первой лиги

  • 13.07.2017 14:38
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pfl.ua
© pfl.ua

Сегодня прошла жеребьевка второго раунда Кубка Украины. На старт выходят клубы Первой лиги

Жеребьевка проходила среди 29 клубов-участников соревнований. Матч первого раунда турнира между «Таврией» и «Скалой» не состоялся, а потому судьба этого противостояния решится после принятия соответствующего решения КДК ФФУ.
 
«Авангард» (Краматорск) - «Николаев» (Николаев)
«Гелиос» (Харьков) - «Оболонь-Бровар» (Киев)
«Ингулец» (Петрово Кировоградской области) - «Полтава» (Полтава)
«Нива» (Тернополь) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Энергия» (Новая Каховка) - «Жемчужина» (Одесса)
«Рух» (Винники) - «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Десна» (Чернигов) - «Балканы» (Заря Одесской области)
«Агробизнес» (Волочиск) - «Нефтяник» (Ахтырка)
«Колос» (Ковалевка) - «Черкасский Днепр» (Черкассы)
«Таврия» (Симферополь) / «Скала» (Стрый) * - «Нива» (Винница)
«Демня» (Демня Львовской области) - «Полесье» (Житомир)
«Никополь» (Никополь) - «Арсенал-Киев» (Киев)
«Львов» (Львов) - «Волынь» (Луцк)
«Днепр-1» (Днепр) - «Сумы» (Сумы)
 
Базовый день матчей второго раунда - 26 июля
 
 

Источник — ПФЛ

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