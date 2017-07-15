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Федерація Футболу України

Рыбалка, Мораес, Кравец и Кендзёра с Шахтером не сыграют

В матче за Суперкубок «Динамо» не смогут помочь сразу несколько игроков

  • 15.07.2017 12:58
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Динамо Киев от Шурика. Томаш Кендзёра
© Динамо Киев от Шурика. Томаш Кендзёра
Киевское «Динамо» прибыло в Одессу на матч за Суперкубок Украины с донецким «Шахтером» без четырех футболистов своей основной обоймы.
 
В предстоящем поединке «бело-синим» не помогут защитник Томаш Кендзёра, полузащитник Сергей Рыбалка, а также нападающие Жуниор Мораес и Артем Кравец.
 
Рыбалка, Кендзера и Кравец задействованы в сегодняшнем матче молодежного первенства с «Черноморцем», который в эти минуты проходит в Конча-Заспе (начало в 12:00).
 
Причины же отсутствия в Одессе Мораеса остаются пока неизвестными. Очевидно, бразилец, который только на прошлой неделе приступил к тренировкам после отпуска, еще не набрал должных кондиций.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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