Рыбалка, Мораес, Кравец и Кендзёра с Шахтером не сыграют

Киевское «Динамо» прибыло в Одессу на матч за Суперкубок Украины с донецким «Шахтером» без четырех футболистов своей основной обоймы.
В предстоящем поединке «бело-синим» не помогут защитник Томаш Кендзёра, полузащитник Сергей Рыбалка, а также нападающие Жуниор Мораес и Артем Кравец.
Рыбалка, Кендзера и Кравец задействованы в сегодняшнем матче молодежного первенства с «Черноморцем», который в эти минуты проходит в Конча-Заспе (начало в 12:00).
Причины же отсутствия в Одессе Мораеса остаются пока неизвестными. Очевидно, бразилец, который только на прошлой неделе приступил к тренировкам после отпуска, еще не набрал должных кондиций.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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