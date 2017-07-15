Динамо сыграет в белом, Шахтер - в черно-оранжевом

Сегодня в 21:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе начнется поединок за Суперкубок Украины - 2017, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Утром в день игры состоялась традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Было утверждено, в форме каких цветов сегодня сыграют соперники. Динамовцы проведут матч в белой форме (голкипер - в желтом), а «горняки» - в оранжево-черной полосатой форме нового образца (голкипер - в зеленом).