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Федерація Футболу України

Динамо сыграет в белом, Шахтер - в черно-оранжевом

На матч за Суперкубок команды выйдут в традиционных цветах

  • 15.07.2017 15:05
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UA-Football
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Сегодня в 21:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе начнется поединок за Суперкубок Украины - 2017, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
 
Утром в день игры состоялась традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Было утверждено, в форме каких цветов сегодня сыграют соперники. Динамовцы проведут матч в белой форме (голкипер - в желтом), а «горняки» - в оранжево-черной полосатой форме нового образца (голкипер - в зеленом).

Источник — ФК Динамо Киев

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