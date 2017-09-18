Верес подпишет Палагнюка

Ровенский «Верес» подпишет бывшего нападающего алчевской «Стали» и «Крымтеплицы» Василия Палагнюка.

«Мы знаем, что команде необходимо усиление во всех линиях. До кубкового матча против «Агробизнеса» заявим Палагнюка. Посмотрим его. Манера игры футболиста мне чем-то напоминает Михаила Сергийчука», — сказал главный тренер ровенского клуба Юрий Вирт.

Палагнюк в 2008-2012 годах играл за алчевскую «Сталь» (98 матчей, 12 голов). Также выступал за «Крымтеплицу» (47 матчей, 6 голов), позже был заявлен за «Буковину», армянский «Гандзасар», молдавскую «Дачию».