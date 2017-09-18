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Федерація Футболу України

Верес подпишет Палагнюка

Юрий Вирт сообщил, что 26-летний форвард будет заявлен на матч Кубка Украины против «Агробизнеса»

  • 18.09.2017 21:40
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fcbukovyna.com. Василий Палагнюк (№77)
© fcbukovyna.com. Василий Палагнюк (№77)
Ровенский «Верес» подпишет бывшего нападающего алчевской «Стали» и «Крымтеплицы» Василия Палагнюка.
 
«Мы знаем, что команде необходимо усиление во всех линиях. До кубкового матча против «Агробизнеса» заявим Палагнюка. Посмотрим его. Манера игры футболиста мне чем-то напоминает Михаила Сергийчука», — сказал главный тренер ровенского клуба Юрий Вирт.
 
Палагнюк в 2008-2012 годах играл за алчевскую «Сталь» (98 матчей, 12 голов). Также выступал за «Крымтеплицу» (47 матчей, 6 голов), позже был заявлен за «Буковину», армянский «Гандзасар», молдавскую «Дачию».

Источник — Sportarena

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