МИХАЙЛЕНКО: «Зробимо усе, щоб фани отримали від матчу задоволення»

Головний тренер «Дніпра-1» Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від кубкового двобою із «Гірником-Спортом».

— Дмитро Станіславович, ми продовжуємо згадувати веселий матч у Харкові, тому звідси і питання: чи вистачить у команди сил на другий поспіль важливий поєдинок?

— До нас приїжджає хороший суперник, чекаємо на важку гру. Наскільки нам вистачить сил – подивимось, оскільки гра у Харкові була тільки два дні тому, але по термінам команда повинна відновити сили. Сильної ротації у нас не буде, максимум пару позицій. Вважаю, що хлопці відновляться, тим більш, що гра команди у другому таймі з «Металістом-1925» вселила оптимізм.

— Якою інформацією ви володієте по найближчому супернику?

— Знаємо достатньо, адже жеребкування було вже досить давно і у нас був час ретельно вивчити цю команду. За цей час ми зуміли переглянути не тільки їх останні матчі, де вони грали проти команд з нижньої частини турнірної таблиці, а і проти лідерів. Взагалі то, я вважаю, що у Першій лізі рівень команд досить щільний. Найближчий суперник — це команда, яка добре веде боротьбу і має хорошу організацію, і тут, звичайно, видно тренерську роботу. Команда грає у два форварди, що дуже рідко можна побачити у Першій лізі, команда намагається грати в пас, команда агресивна, але і у нас також є певні сюрпризи для суперника. Є розуміння того, як саме ми будемо грати. Залишається тільки втілити це на полі.

— Наскільки для «Дніпра-1» важливий виступ саме у Кубку України. адже паралельно їде боротьба за путівку у Першу лігу?

— Нам дуже хотілось би пробитися у наступний раунд і перемога над таким міцним суперником, яким є «Гірник-Спорт», додасть нам впевненості у власних силах. Особливо це стосується молодих гравців. Плюс є перспектива вже у цьому сезоні зіграти з клубом Прем’єр-ліги, тому ми дуже багато ставимо на цей матч.

— Матч у Харкові показав як там підтримують свою команду. Чекаєте на вболівальників тепер на «Дніпро-Арені»?

— Так, ми плануємо грати агресивно, грати на перемогу, тому просимо вболівальників прийти сьогодні на трибуни і підтримати команду. Для нас це дуже важливо. Ми зі свого боку, зробимо усе, щоб вони отримали від гри задоволення.

Нагадаємо, поєдинок «Дніпро-1» – «Гірник-Спорт» розпочнеться о 19:00.