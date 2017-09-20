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Федерація Футболу України

Кубок Украины. Мариуполь обыграл Колос, Десна сильнее Гелиоса

Состоялись первые матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу

  • 20.09.2017 17:56
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ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

В среду, 20 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Кубок Украины. 1/16 Финала

«Гелиос» – «Десна» – 1:2
Голы: Вадим Абеленцев, '13 – Егор Картушов, '11, '73

«Колос» Ковалевка – «Мариуполь» – 1:2
Голы: Владимир Лысенко, '50 – Денис Кожанов, '45, Руслан Кисиль, '53

Источник — Sport.ua

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