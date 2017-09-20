Матч Прикарпатье — Карпаты был приостановлен из-за львовских фанатов

так як ці вівці "стараються", то краще б жінка Худобяка на полі грала!

А после рассмотрения еще полтора будут тянуть с оглпшением. Жать кто больше забашляет. То ще то к...

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