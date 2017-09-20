Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Матч Прикарпатье — Карпаты был приостановлен из-за львовских фанатов

Судья на 25 минут прервал игру 1/16 финала Кубка Украины

  • 20.09.2017 20:12
  • 580 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

В Ивано-Франковске был приостановлен поединок 1/16 финала Кубка Украины «Прикарпатье» — «Карпаты».

После того, как игрок «Прикарпатья» Дербах отличным дальним ударом сделал счет 2:0, львовские фанаты начали бесчинства на стадионе «Рух», скандировать «ганьба» и жечь файеры. В ответ на это главный арбитр поединка принял решение увести команды с поля.

Спустя 25 минут матч продолжился.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.