Матч Прикарпатье — Карпаты был приостановлен из-за львовских фанатов

В Ивано-Франковске был приостановлен поединок 1/16 финала Кубка Украины «Прикарпатье» — «Карпаты».
После того, как игрок «Прикарпатья» Дербах отличным дальним ударом сделал счет 2:0, львовские фанаты начали бесчинства на стадионе «Рух», скандировать «ганьба» и жечь файеры. В ответ на это главный арбитр поединка принял решение увести команды с поля.
Спустя 25 минут матч продолжился.
Источник — MatchDay
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