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Федерація Футболу України

Егише МЕЛИКЯН: «Не хотели доводить дело до серии пенальти»

Главный тренер «Стали» считает, что его подопечные заслужили победу в матче с «Жемчужиной»

  • 20.09.2017 23:05
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pfcstal.com, Егише Меликян
© pfcstal.com, Егише Меликян
Наставник каменской «Стали» Егише Меликян прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Украины против одесской «Жемчужины» (1:1, по пен. 4:1).
 
«Сложная получилась игра потому, что соперник оказался достойным и хорошо подготовленным. «Жемчужина» меня, впрочем, не удивила, знаю, что такое кубковые матчи. Они всегда получаются сложными, а играть приходится под давлением. Выиграли в серии пенальти, как говорят, это лотерея. Скажу, что мы заслужили победу. Однако и победа соперника не стала бы сюрпризом. Одесситы также имели моменты, чтобы забить и победить. Так получилось, что нужного результата сегодня добились мы.
 
По действиям хозяев было видно, что они изучили нашу философию игры. Хотели в первую очередь нивелировать наши сильные стороны, работали на этом направлении. Рад, что при таком давлении мы продолжали диктовать свои условия и играли в тот футбол, который планировали до игры. Многое из задуманного получилось, и потом насладились победой в качестве награды за свой труд.
 
Мы, как команда Премьер-лиги, не хотели доводить дело до серии пенальти. Так сложился матч. Соперник старался играть в свой футбол и выглядел достойно. После семи поражений в коллективе сохранилась хорошая аура. Сталь нуждалась в радости от победы, поэтому очень доволен. Дай бог, чтобы этот позитивный результат помог нам в дальнейшем», – сказал Меликян.

Источник — ФК Сталь Каменское

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