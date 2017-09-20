Егише МЕЛИКЯН: «Не хотели доводить дело до серии пенальти»

Наставник каменской «Стали» Егише Меликян прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Украины против одесской «Жемчужины» (1:1, по пен. 4:1).

«Сложная получилась игра потому, что соперник оказался достойным и хорошо подготовленным. «Жемчужина» меня, впрочем, не удивила, знаю, что такое кубковые матчи. Они всегда получаются сложными, а играть приходится под давлением. Выиграли в серии пенальти, как говорят, это лотерея. Скажу, что мы заслужили победу. Однако и победа соперника не стала бы сюрпризом. Одесситы также имели моменты, чтобы забить и победить. Так получилось, что нужного результата сегодня добились мы.

По действиям хозяев было видно, что они изучили нашу философию игры. Хотели в первую очередь нивелировать наши сильные стороны, работали на этом направлении. Рад, что при таком давлении мы продолжали диктовать свои условия и играли в тот футбол, который планировали до игры. Многое из задуманного получилось, и потом насладились победой в качестве награды за свой труд.

Мы, как команда Премьер-лиги, не хотели доводить дело до серии пенальти. Так сложился матч. Соперник старался играть в свой футбол и выглядел достойно. После семи поражений в коллективе сохранилась хорошая аура. Сталь нуждалась в радости от победы, поэтому очень доволен. Дай бог, чтобы этот позитивный результат помог нам в дальнейшем», – сказал Меликян.