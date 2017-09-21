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Федерація Футболу України

Спецназ врятував гравців Карпат від розлючених фанатів

Невдоволені поразкою від «Прикарпаття», вболівальники «Карпат» зупинили автобус львівської команди

  • 21.09.2017 10:35
  • 3835 просмотров
  • 15 комментария
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kurs.if.ua
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Сотня вболівальників ФК «Карпати» спробували «поговорити» з гравцями команди після матчу 1/16 фіналу Кубку України, в якому «Карпати» програли франківському «Прикарпаттю» (1:2). Щоб не допустити бійки, автобус команди щільно оточили нацгвардійці і поліцейські в бронежилетах і з палицями.

Кілька вболівальників вийшли зі стадіону «Рух» з розбитими, забинтованими головами. Окремі вболівальники поводилися провокативно, нецензурно лаяли поліцію. «Це не твоя команда, ідіть звідси!» – пробували прорватися до автобуса «Карпат» вболівальники.

Далі правоохоронці відтіснили фанів від автобуса. З правоохоронцями розмовляли представники львівських ультрас. Однак від автобуса ті не відійшли. Врешті, вболівальники відступили і сховалися від дощу під дерева. Представники ультрас повідомили вболівальникам, що про щось домовилися з гравцями, однак про що саме – не уточнювали.

За кілька хвилин з підтрибунних приміщень вибігли футболісти ФК «Карпати» і швидко сіли в автобус, який негайно виїхав з території стадіону у супроводі автомобілів і кордону поліції.

Через безлад на стадіоні, який влаштували львівські фани, арбітр зупиняв матч «Карпати» – «Прикарпаття» майже на півгодини. Перед початком гри львів'яни також відзначилися сутичкою з правоохоронцями.

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Комментарии
    Вадим Подсадний
      Вадим Подсадний, 21.09.2017 10:53
    +1
    Дебилы это просто игра
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    rokkino
    online
    rokkino, 21.09.2017 11:04
    -5
    Нах.надо играть за такую команду?Что за уроды рулят во Львове?Полный беспредел
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    Aratt
      Aratt, 21.09.2017 11:07
    0
    Я даже могу посочувствовать игрокам команды. Кончно не будет результата, если выходишь на поле, как на расстрел.
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    svat111111
    online
      svat111111, 21.09.2017 11:08
    +10
    Вадим Подсадний, 21.09.2017 10:53
    Дебилы это просто игра
    Це для таких як ти просто гра а для них це більше ніж гра. І знаючи ситуацію в клубі вони ще мягко поступають там деяких людей пи##ти треба.
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    Віктор
    Віктор, 21.09.2017 11:14
    0
    Бардак.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 21.09.2017 11:17
    -5
    svat111111, 21.09.2017 11:08
    Вадим Подсадний, 21.09.2017 10:53
    Дебилы это просто игра

    Це для таких як ти просто гра а для них це більше ніж гра. І знаючи ситуацію в клубі вони ще мягко поступають там деяких людей пи##ти треба.
    бал бала бла на... такой бред нести? Больше чем игра пафоса столько что аж тошнит!
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    a-z667
      a-z667, 21.09.2017 11:18
    +4
    Вадим Подсадний, 21.09.2017 10:53
    Дебилы это просто игра
    Для ультрас видимо нет,хотя с такими темпами распукания рук скоро ультрас Карпат будут выходить на поле...Ещё нашли кого ударить...Федецкого,на которого вместе с Худобяком,Голодюком ещё несколько лет назад молились
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    vvg2018
      vvg2018, 21.09.2017 11:24
    +5
    Смена тренера и состава, получи результат . Львовяне ждите. Игра будет, победы тоже. Дайте всем новичкам освоиться. Не рубите сразу голову
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    svat111111
    online
      svat111111, 21.09.2017 11:26
    +5
    a-z667, 21.09.2017 11:18
    Вадим Подсадний, 21.09.2017 10:53
    Дебилы это просто игра

    Для ультрас видимо нет,хотя с такими темпами распукания рук скоро ультрас Карпат будут выходить на поле...Ещё нашли кого ударить...Федецкого,на которого вместе с Худобяком,Голодюком ещё несколько лет назад молились

    Якщо тобі це цікаво то саме ті звйозди на пару з носом розвалили команду Кононова саме ті звйозди злили більшість тренерів які реально хотіли робити у Львові команду але завжди втручався дячук і його шайка. Саме носатий побудував сімейний бізнес у клубі.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 21.09.2017 11:29
    -8
    vvg2018, 21.09.2017 11:24
    Смена тренера и состава, получи результат . Львовяне ждите. Игра будет, победы тоже. Дайте всем новичкам освоиться. Не рубите сразу голову
    У этих дебилов не чего не будет! Им давно пора в первую лигу!
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    Elblanko
      Elblanko, 21.09.2017 11:30
    +4
    Львівські карпати це єдиний клуб в україні де фани за для своєї команди ладні на все.
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    Alex052010
      Alex052010, 21.09.2017 11:39
    +1
    Можна знайти інші способи впливу на команду. Наприклад, бойкотувати ігри. Або ініціювати зміну керівництва. Або і те і інше.
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    superfansoccer
      superfansoccer, 21.09.2017 11:42
    -3
    "Це не твоя команда". А твоя? Что ты сделал для клуба? Ездил на выездные матчи за клубные деньги? Орал на стадионе? И это дает право вести себя как бы..ло и пытаться устраивать самосуд? Тупые малолетки, ищущие любой повод, чтобы поорать почувствовать прилив адреналина. Чувствую пару таких выходок во Львове, несколько "нецензур" от Фанов Динамо и Киевский финал перенесут. В Англии, самые пылкие болельщики, они поддерживают клуб, который вылетает в четвертый дивизион и годами ждут возвращения. А это не болельщики, это позор, истинное лицо ситуации в стране!
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    a-z667
      a-z667, 21.09.2017 11:48
    +1
    svat111111, 21.09.2017 11:26
    a-z667, 21.09.2017 11:18
    Вадим Подсадний, 21.09.2017 10:53 Дебилы это просто игра Для ультрас видимо нет,хотя с такими темпами распукания рук скоро ультрас Карпат будут выходить на поле...Ещё нашли кого ударить...Федецкого,на которого вместе с Худобяком,Голодюком ещё несколько лет назад молились

    Якщо тобі це цікаво то саме ті звйозди на пару з носом розвалили команду Кононова саме ті звйозди злили більшість тренерів які реально хотіли робити у Львові команду але завжди втручався дячук і його шайка. Саме носатий побудував сімейний бізнес у клубі.
    Насчёт краснононосого согласен,а насчёт игроков не уверен: в чём смысл для них развалить команду во Львове?Хотя если ты из Львова,думаю тебе видней
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    scorpio16
      scorpio16, 21.09.2017 11:56
    +4
    Ультрас наши ещё нормальные, а за такую игру Карпат повесить нужно игроков, раньше этот клуб был таким что ДК Шахтер приезжали и думали хоть бы одно очко увезти , а щас Карпаты обыгрывают все кому не лень! Ультрас живут этим , живут жизнью клуба и переживают за него, а игроки выходят и им пох...бабки все равно будут... Говорите , что-то за наших ?- посмотрите Турцию , там не дай бог ты не показываешь отдачу на поле, не умираешь на поле , и команда при этом проиграла , тебе потом лучше из дома не выходить и охрану нанимать круглосуточную надо будет , иначе потом будет одно из : камнями закидают автобус /авто сожгут и т.д.
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