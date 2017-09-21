Спецназ врятував гравців Карпат від розлючених фанатів

Сотня вболівальників ФК «Карпати» спробували «поговорити» з гравцями команди після матчу 1/16 фіналу Кубку України, в якому «Карпати» програли франківському «Прикарпаттю» (1:2). Щоб не допустити бійки, автобус команди щільно оточили нацгвардійці і поліцейські в бронежилетах і з палицями.
Кілька вболівальників вийшли зі стадіону «Рух» з розбитими, забинтованими головами. Окремі вболівальники поводилися провокативно, нецензурно лаяли поліцію. «Це не твоя команда, ідіть звідси!» – пробували прорватися до автобуса «Карпат» вболівальники.
Далі правоохоронці відтіснили фанів від автобуса. З правоохоронцями розмовляли представники львівських ультрас. Однак від автобуса ті не відійшли. Врешті, вболівальники відступили і сховалися від дощу під дерева. Представники ультрас повідомили вболівальникам, що про щось домовилися з гравцями, однак про що саме – не уточнювали.
За кілька хвилин з підтрибунних приміщень вибігли футболісти ФК «Карпати» і швидко сіли в автобус, який негайно виїхав з території стадіону у супроводі автомобілів і кордону поліції.
Через безлад на стадіоні, який влаштували львівські фани, арбітр зупиняв матч «Карпати» – «Прикарпаття» майже на півгодини. Перед початком гри львів'яни також відзначилися сутичкою з правоохоронцями.
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Дебилы это просто игра
Це для таких як ти просто гра а для них це більше ніж гра. І знаючи ситуацію в клубі вони ще мягко поступають там деяких людей пи##ти треба.
Дебилы это просто игра
Для ультрас видимо нет,хотя с такими темпами распукания рук скоро ультрас Карпат будут выходить на поле...Ещё нашли кого ударить...Федецкого,на которого вместе с Худобяком,Голодюком ещё несколько лет назад молились
Якщо тобі це цікаво то саме ті звйозди на пару з носом розвалили команду Кононова саме ті звйозди злили більшість тренерів які реально хотіли робити у Львові команду але завжди втручався дячук і його шайка. Саме носатий побудував сімейний бізнес у клубі.
Вадим Подсадний, 21.09.2017 10:53 Дебилы это просто игра Для ультрас видимо нет,хотя с такими темпами распукания рук скоро ультрас Карпат будут выходить на поле...Ещё нашли кого ударить...Федецкого,на которого вместе с Худобяком,Голодюком ещё несколько лет назад молились
Якщо тобі це цікаво то саме ті звйозди на пару з носом розвалили команду Кононова саме ті звйозди злили більшість тренерів які реально хотіли робити у Львові команду але завжди втручався дячук і його шайка. Саме носатий побудував сімейний бізнес у клубі.
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