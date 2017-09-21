Спецназ врятував гравців Карпат від розлючених фанатів

Сотня вболівальників ФК «Карпати» спробували «поговорити» з гравцями команди після матчу 1/16 фіналу Кубку України, в якому «Карпати» програли франківському «Прикарпаттю» (1:2). Щоб не допустити бійки, автобус команди щільно оточили нацгвардійці і поліцейські в бронежилетах і з палицями.

Кілька вболівальників вийшли зі стадіону «Рух» з розбитими, забинтованими головами. Окремі вболівальники поводилися провокативно, нецензурно лаяли поліцію. «Це не твоя команда, ідіть звідси!» – пробували прорватися до автобуса «Карпат» вболівальники.

Далі правоохоронці відтіснили фанів від автобуса. З правоохоронцями розмовляли представники львівських ультрас. Однак від автобуса ті не відійшли. Врешті, вболівальники відступили і сховалися від дощу під дерева. Представники ультрас повідомили вболівальникам, що про щось домовилися з гравцями, однак про що саме – не уточнювали.

За кілька хвилин з підтрибунних приміщень вибігли футболісти ФК «Карпати» і швидко сіли в автобус, який негайно виїхав з території стадіону у супроводі автомобілів і кордону поліції.

Через безлад на стадіоні, який влаштували львівські фани, арбітр зупиняв матч «Карпати» – «Прикарпаття» майже на півгодини. Перед початком гри львів'яни також відзначилися сутичкою з правоохоронцями.