Копы спасли достоинства Карпат. Обзор матчей 1/16 финала Кубка Украины

Оказывается, позорная ситуация с раздеванием фанатами игроков львовского клуба, заставившая жену Худобяка возненавидеть львовских болельщиков, так футболистов ничему и не научила. Именно после унижения в матче с «Вересом» (1:6) лидеры ультрас, забрав футболки и обозвав мастеров мяча «гівном», на полном серьезе пригрозили: «Програєте Кубок, будуть погроми!»

Вчера «зелено-белые» турнир благополучно слили, вполне по делу проиграв симпатичному «Прикарпатью» с его неугомонным 30-летним лидером-забивалой Худобяком, который Халк. Фанаты начали сдерживать обещания, даже не дожидаясь окончания поединка. Как только счет стал 2:0 в пользу ивано-франковцев, на поле сначала полетели файера, а затем и сами болельщики «Карпат». Полиции удалось не пустить их к футболистам, матч был остановлен на 25 минут.

Гол Мемешева, издевательски еще раз напомнивший об очередном позоре, еще больше завел толпу. Полицейские с нацгвардейцами в бронежилетах и с дубинами плотным кольцом окружили автобус «Карпат» задолго до выхода команды гостей из раздевалки. Точнее, это был не выход, а пугливые перебежки, так же молниеносно бус и ретировался со стадиона в окружении мигалок. Все обращения лидеров ультрас к полицейскому начальству, мол, это не ваша команда, чего вмешиваетесь, нам просто поговорить, к счастью натолкнулись на стену непонимания. Иначе снятием формы дело бы вряд ли ограничилось. Интересно, чем же закончится история вдрызг испорченных отношений между поклонниками и вчерашними любимцами уже на родной, львовской территории?

Без попыток мордобоя, но не менее напряженно прошли и другие встречи условной 1/16 финала. Вместе с «Карпатами» поход за Кубком завершила еще одна команда Премьер-лиги. «Да какая это «Зирка»?, — отчаянно задумалась бездомная симферопольская «Таврия» из Второй лиги (оттуда же, кстати, и «Прикарпатье) и на стадионе в Бериславе обыграла подопечных Романа Монарева — 3:2. Причем, кропивчанам постоянно приходилось отыгрываться, но на экстра-таймы фарта не хватило.

Делегировал второй дивизион в 1/8 Кубка и еще двух своих представителей. Немного притормозивший в тамошнем чемпионате «Днепр-1» Дмитрия Михайленко взорвался в другом турнире, и одолел «Горняк Спорт» из Первой лиги, возглавляемый опытнейшим Сергеем Пучковым. Победный гол на счету недавнего новичка днепрян Дмитрия Сулы.

Единственной аматорской командой, дошедшей до этой стадии соревнований, была «Демня» из одноименного села Львовской области. Противостоял скромному коллективу второлиговый «Львов», который до недавнего времени тоже выступавший на любительском уровне. Теперь же подопечные Андрея Чиха являлись фаворитами дерби, и свое реноме подтвердили, хоть и не без труда. «Демня» имела реальные шансы сотворить сенсацию, но ей немного не хватило: при счете 1:1 уже на 91-й минуте львовяне провели результативную атаку и вырвали билет в следующий раунд.

Лидер группы А чемпионата все той же Второй лиги «Агробизнес» уже успел там многих удивить. Новичок с первых же туров взобрался на первое место и, судя по всему, не собирается его никому отдавать. Правда, в Кубке соперник у команды из Волочиска был посерьезнее второлиговых команд — элитный ровенский «Верес». Но экспериментальный состав Вирта давал надежду. Отыграв основное время на равных, в дополнительное хозяева проиграли перестрелку. Спас «Верес» 21-летний центрбек из молодежной команды Владимир Скотаренко, недавно перебравшийся в Ровно из «Львова».

В остальных парах соперники были из более-менее равных весовых категорий. В одном из матчей сошлись одни из самых сильных на данный момент команд первой лиги: «Гелиос» принимал «Десну». В минувшем сезоне противники уже встречались между собой в Кубке, тогда в 1/32 футболисты черниговской команды оказались сильнее — 1:0 (Щедраков, 83). Сейчас исход повторился, правда, с более крупным счетом — 2:1, а героем встречи стал лидер «Десны» Егор Картушов, отметившийся дублем.

Еще в прошлом сезоне эти команды бились между собой в чемпионате первого дивизиона, который «Мариуполь» (тогда «Ильичевец») в итоге выиграл и повысился в классе, а «Колос» оказался пятым. Тогда приазовцы дважды обыгрывали своего соперника (3:1 и 1:0). На сей раз победителями дуэли снова вышли подопечные Александра Севидова, явно заматеревшие в УПЛ. Отметим гол Кисиля, потерявшего было уважение тренера за отсутствие бойцовских качеств в матче с донецким «Шахтером».

«Жемчужина» имела очень неплохие шансы продолжить кубковый поход. Соперником подопечных то ли Гайдаржи, то ли Бабича выступила самая молодая команда Европы «Сталь». После сенсационного старта, у нее не очень хорошо пошли дела в Премьер-лиге (семь поражений подряд). Прервать эту серию подопечным Егише Меликяна удалось как раз в матче с «ювелирами». Если основное время завершилось вничью — 1:1, то вот счастливый билет в лотерейной серии удалось вытащить «сталеварам».

Не удалось пошуметь и перволиговому «Авангарду». К нему в гости приехала «Ворскла». Полтавчане набрали неплохой ход, и идут среди лидеров Премьер-лиги. Правда в матче с краматорцами у подопечных Василия Сачко возникли определенные проблемы, ведь долгое время счет был 0:0, а моменты случались как с одной, так и с другой стороны. Но все же класс ворсклян оказался выше, он и воплотился в голы Кадымяна и Коломойца.

Как раз сейчас эти команды ведут жесткую борьбу между собой в чемпионате первой лиги и являются одними из главных претендентов на выход в УПЛ. В первенстве «Ингулец» и «Арсенал» между собой уже встретились в рамках второго тура и тогда дома киевляне были сильнее — 3:1. Сейчас же петровская команда принимала столичных гостей, матч выдался напряженным, с высоким нервом до последних минут. А все решила серия пенальти, в которой канониры оказались точнее.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Кубок Украины. 3-й раунд.

«Гелиос» — «Десна» — 1:2

Голы: Абеленцев, 13 — Картушов, 11, 73.

«Колос» — «Мариуполь» — 1:2

Голы: Лысенко, 50 — Кожанов, 45, Кисиль, 53.

«Агробизнес» — «Верес» — 1:2 (доп.время)

Голы: Думанюк, 118 — Шум, 102, автогол, Скотаренко, 111.

«Жемчужина» — «Сталь» — 1:1 (по пенальти 1:4)

Голы: Долинский, 45 — Мысык, 66.

«Таврия» — «Зирка» — 3:2 (доп.время)

Голы: Логвиненко, 7, с пенальти, Елоев, 15, Воронченко, 110 — Рассадкин, 10, Панфилов, 18.

«Прикарпатье» — «Карпаты» — 2:1

Голы: Худобяк, 40, Дербах, 66 — Мемешев, 90.

«Авангард» — «Ворскла» — 0:2

Голы: Кадимян, 74, Коломоец, 89.

«Ингулец» — «Арсенал» (Киев) — 0:0 (по пенальти 5:6)

«Днепр-1» — «Горняк-Спорт» — 1:0

Гол: Сула, 20.

«Демня» — «Львов» — 1:2

Голы: Борик, 44 — Кисленко, 40, Поручинский, 90.