Володимир КОВАЛЮК: «Обіграли Карпати у чесній боротьбі»

Після поєдинку третього попереднього раунду Кубка України між «Прикарпаттям» та «Карпатами» (2:1) головний тренер господарів Володимир Ковалюк поділився враженнями від галицького дербі.



– Емоцій практично немає. Мабуть, всі залишилися на полі. Сьогодні був справжній кубковий матч. Крім того, зустрічалися сусіди. Хлопці налаштовувалися на боротьбу. Ми розуміли, що граємо з командою Прем’єр-ліги. Приємно протистояти такому супернику. Вітаю всіх з перемогою «Прикарпаття». Ця перемога дорогого вартує. Не всі вірили, що ми пройдемо далі, однак я налаштовував підопічних лише на позитивний результат. Мені дуже хотілося обіграти «Карпати», адже там я практично розпочинав свою кар’єру. Сьогодні ми були єдиним цілим. Тренерському штабу вдалося, як слід налаштувати хлопців. Розуміли, що суперник володіє високою майстерністю. У «Карпат» зараз є певний психологічний тягар. Буває так, коли дуже хочеш, але не все вдається. Я завжди вірив у цю команду і вірю, що вони здолають ці проблеми. Сподіваюся, що вони виграватимуть і тішитимуть своїх вболівальників. А ми сьогодні порадували жителів нашого міста і області.



– Під час вимушеної паузи ваша команда пішла до роздягальні. Ви додатково налаштовували підопічних на заключну частину гри?

– Вони все самі розуміли, слова були зайві. Другий гол додав нам впевненості. Просто треба було довести справу до логічного завершення. Пішли у роздягальню, бо було холодно і достеменно не знали, на скільки затягнеться пауза.



– Ви хотіли, щоб матч продовжився?

– Ми граємо для людей. Така кількість вболівальників на трибунах цього стадіону була, напевно, 19 років тому. Мені хотілося продовжити гру. Коли ми програємо, але показуємо свій прикарпатський дух – люди аплодують. Не можна вигравати всі матчі. І «Реал», і «Барселона» втрачають очки. Ми працюємо, хочемо вигравати в кожній зустрічі. Добре, що арбітр продовжив поєдинок – ми у чесній боротьбі обіграли «Карпати».



– Завдяки чому вдалося сьогодні перемогти?

– Передусім завдяки прикарпатському духу. Хлопці билися один за одного. Вони були серйозно налаштовані на боротьбу. Я знав, що «Карпати» буде дуже важко перевершити у технічному плані. Тому самовіддача на кожному клаптику поля принесла нам успіх. Не варто відкидати фарт. У певних епізодах нам пощастило. Однак, як відомо, щастить сильнішим. Ми хотіли подарувати свято нашим людям і нашому краю.



– Кого б хотіли у суперники в наступному раунді?

– Відверто кажучи, не знаю, хто пройшов далі. «Шахтар», «Динамо»... Треба підіймати планку.