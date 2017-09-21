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Федерація Футболу України

Володимир КОВАЛЮК: «Обіграли Карпати у чесній боротьбі»

Наставник «Прикарпаття» прокоментував перемогу над львівським клубом (2:1) у Кубку України

  • 21.09.2017 11:50
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  • 1 комментария
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upl.ua. Владимир Ковалюк
© upl.ua. Владимир Ковалюк

Після поєдинку третього попереднього раунду Кубка України між «Прикарпаттям» та «Карпатами» (2:1) головний тренер господарів Володимир Ковалюк поділився враженнями від галицького дербі.

– Емоцій практично немає. Мабуть, всі залишилися на полі. Сьогодні був справжній кубковий матч. Крім того, зустрічалися сусіди. Хлопці налаштовувалися на боротьбу. Ми розуміли, що граємо з командою Прем’єр-ліги. Приємно протистояти такому супернику. Вітаю всіх з перемогою «Прикарпаття». Ця перемога дорогого вартує. Не всі вірили, що ми пройдемо далі, однак я налаштовував підопічних лише на позитивний результат. Мені дуже хотілося обіграти «Карпати», адже там я практично розпочинав свою кар’єру. Сьогодні ми були єдиним цілим. Тренерському штабу вдалося, як слід налаштувати хлопців. Розуміли, що суперник володіє високою майстерністю. У «Карпат» зараз є певний психологічний тягар. Буває так, коли дуже хочеш, але не все вдається. Я завжди вірив у цю команду і вірю, що вони здолають ці проблеми. Сподіваюся, що вони виграватимуть і тішитимуть своїх вболівальників. А ми сьогодні порадували жителів нашого міста і області.

– Під час вимушеної паузи ваша команда пішла до роздягальні. Ви додатково налаштовували підопічних на заключну частину гри?
– Вони все самі розуміли, слова були зайві. Другий гол додав нам впевненості. Просто треба було довести справу до логічного завершення. Пішли у роздягальню, бо було холодно і достеменно не знали, на скільки затягнеться пауза.

– Ви хотіли, щоб матч продовжився?
– Ми граємо для людей. Така кількість вболівальників на трибунах цього стадіону була, напевно, 19 років тому. Мені хотілося продовжити гру. Коли ми програємо, але показуємо свій прикарпатський дух – люди аплодують. Не можна вигравати всі матчі. І «Реал», і «Барселона» втрачають очки. Ми працюємо, хочемо вигравати в кожній зустрічі. Добре, що арбітр продовжив поєдинок – ми у чесній боротьбі обіграли «Карпати».

– Завдяки чому вдалося сьогодні перемогти?
– Передусім завдяки прикарпатському духу. Хлопці билися один за одного. Вони були серйозно налаштовані на боротьбу. Я знав, що «Карпати» буде дуже важко перевершити у технічному плані. Тому самовіддача на кожному клаптику поля принесла нам успіх. Не варто відкидати фарт. У певних епізодах нам пощастило. Однак, як відомо, щастить сильнішим. Ми хотіли подарувати свято нашим людям і нашому краю.

– Кого б хотіли у суперники в наступному раунді?
– Відверто кажучи, не знаю, хто пройшов далі. «Шахтар», «Динамо»... Треба підіймати планку.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    lviv-999
      lviv-999, 21.09.2017 13:12
    0
    Виграли по ділу.Але перший гол був з явним порушенням правил !!!! І він по суті все рішив.А далі крім везіння і телепузиків-костоломім нічого нема.!
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