Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Эдгар МАЛАКЯН: «Не хотелось доводить до серии пенальти»

Футболист «Стали» прокомментировал победу над «Жемчужиной» в Кубке Украины

  • 21.09.2017 12:17
  • 109 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Эдгар Малакян
© ФК Сталь. Эдгар Малакян

Автор победного одиннадцатиметрового удара в серии послематчевых пенальти кубковой игры в Одессе, полузащитник Эдгар Малакян – о важности итогового успеха в игре с «Жемчужиной» и предстоящем в воскресенье поединке 10-го тура против «Олимпика».

– Эдгар, сегодня играли против представителя первой лиги. Что было самое важное. Серия из семи неудач кряду в УПЛ тяготила нашу команду?
–  В этой игре самое важное было победить, прервать нашу неудачную серию, получить психологический импульс позитива, который постараться перенести в последующие матчи чемпионата. Хорошо что выиграли сегодня. Не знаю: первая лига – не первая лига. Тяжело досталась победа. «Жемчужина» тоже билась, старалась. У нас не было такого глобального преимущества в классе, чтобы можно было в первые 10-15 минут решить все вопросы и дальше доигрывать матч. Слава Богу, что добились результата и спасибо всем ребятам, что бились до конца сегодня.

– Согласишься с утверждением, что соперник тоже хорошо изучил нашу игру? Лишь после перерыва, когда стали действовать широко с использованием флангов, пошли моменты у ворот «Жемчужины»?
– Конечно. На таком уровне мелочей нет. Каждый соперник смотрит игру предстоящего оппонента, изучает видео, готовится. Точно также и мы смотрели их матчи. Игроки «Жемчужины» знали как мы будем играть, где у нас сильные стороны, где пробелы. Скажу, что физически мы были готовы лучше, чем они, что было видно во второй половине и особенно в двух дополнительных таймах. Это заслуга наших тренеров, того направления работы, которого мы придерживаемся, благодаря чему прогрессируем. На поле, как один из участников игры, я это явственно ощущал.

– И это принесло свои плоды…
– Да, хотелось бы только забить победный мяч раньше и не доводить дело до дополнительного времени и серии пенальти. Но вышло так, как в итоге вышло. В серии одиннадцатиметровых добились результата, который долго ждали. Убежден, что для нашей команды это очень важно в психологическом плане и принесет ощутимую пользу в ближайших играх Премьер-лиги.

– Качество поля тебя сегодня удивило?
– Нет смысла говорить о поле, ведь мы не родом из Германии, Испании или других футбольных регионов. Мы не играем регулярно на идеальных полях уровня «Донбасс-Арены» или «Ноу Камп». Мы все учились футболу в куда более скромных условиях и, можно сказать, с «уличного футбола» попали в футбол профессиональный. Нет смысла искать повод зацепиться: дескать поле не такое, то не так, мяч не так летит или не так стелется. Поле сегодня было одинаковое для двух команд.

– В воскресенье нашей команде предстоит игра с «Олимпиком», опережающим нашу команду в таблице на семь баллов. Чего ждешь от этого матча?
– Я уже в прошлом играл против «Олимпика». Хорошая команда. Летом из «Стали» в «Олимпик» перешли  Антон Кравченко и Артем Шабанов. Это серьезное усиление. Я знаю этих ребят, они хорошие футболисты. Но самое важное – мы должны выиграть. Главное – верить в себя, верить в свои силы и добиться того, чего мы заслуживаем, чего хотим добиться. А тот факт: кто там играет, кто не играет – на самом деле вторичен. Вторичен для нас. Хотя в их составе собраны хорошие футболисты, некоторых из них знаю лично, самое главное – куда мы хотим и стремимся идти. Да, в воскресенье 24-го числа будет тяжелая игра, я это точно знаю. «Олимпик» действует в силовой манере, не уступчив в единоборствах, в жажде борьбы им точно не откажешь. Знаю, что будет непросто, но главное, повторюсь, как мы сможем сыграть в этом матче.

– Рассуждая о функциональной готовности «Стали» на сегодня: можно ли сказать, что команда в тонусе и готова на все сто. Сам лично по себе как ощущаешь?
– Знаете, я думаю, не такого, что команда не выдерживает все 90 минут или «подсаживается» ближе к концу матча. Не вижу такого. Команда молодая, времени на восстановление требуется меньше. Причем я говорю не умозрительно, а из личного опыта, проходил это.  Когда ты молод, времени на восстановление требуется меньше. Понимаю, что самое главное в таком возрасте – это настрой. То, как мы будем настраиваться, как будем настроены на игру – это и будет определяющим фактором. Что касается «физики» - я знаю, что команда выдержит все 90 минут. Насчет этого нет никаких сомнений. Наш главный козырь, считаю, в том, что молодая команда от игры  к игре набирается опыта. Соответственно, команда молодая – не обязательно означает, что команда не опытная.

– Эдгар, в нынешнем сезоне в домашних матчах мы еще не побеждали, прежде всего, это касается «Оболонь-Арены».
– Да, были близки к положительному результату в Днепре на «Метеоре» против «Шахтера», немного не хватило. Как не сложилось у нас пока с победами и на «Оболонь-Арене». Но думаю, что мы этот неприятный для нас период пройдем и выйдем из него достойно. Своей работой и запредельной самоотдачей команда заслужила того, чтобы госпожа удача повернулась к нам лицом.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.