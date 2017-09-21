Эдгар МАЛАКЯН: «Не хотелось доводить до серии пенальти»

Автор победного одиннадцатиметрового удара в серии послематчевых пенальти кубковой игры в Одессе, полузащитник Эдгар Малакян – о важности итогового успеха в игре с «Жемчужиной» и предстоящем в воскресенье поединке 10-го тура против «Олимпика».

– Эдгар, сегодня играли против представителя первой лиги. Что было самое важное. Серия из семи неудач кряду в УПЛ тяготила нашу команду?

– В этой игре самое важное было победить, прервать нашу неудачную серию, получить психологический импульс позитива, который постараться перенести в последующие матчи чемпионата. Хорошо что выиграли сегодня. Не знаю: первая лига – не первая лига. Тяжело досталась победа. «Жемчужина» тоже билась, старалась. У нас не было такого глобального преимущества в классе, чтобы можно было в первые 10-15 минут решить все вопросы и дальше доигрывать матч. Слава Богу, что добились результата и спасибо всем ребятам, что бились до конца сегодня.

– Согласишься с утверждением, что соперник тоже хорошо изучил нашу игру? Лишь после перерыва, когда стали действовать широко с использованием флангов, пошли моменты у ворот «Жемчужины»?

– Конечно. На таком уровне мелочей нет. Каждый соперник смотрит игру предстоящего оппонента, изучает видео, готовится. Точно также и мы смотрели их матчи. Игроки «Жемчужины» знали как мы будем играть, где у нас сильные стороны, где пробелы. Скажу, что физически мы были готовы лучше, чем они, что было видно во второй половине и особенно в двух дополнительных таймах. Это заслуга наших тренеров, того направления работы, которого мы придерживаемся, благодаря чему прогрессируем. На поле, как один из участников игры, я это явственно ощущал.

– И это принесло свои плоды…

– Да, хотелось бы только забить победный мяч раньше и не доводить дело до дополнительного времени и серии пенальти. Но вышло так, как в итоге вышло. В серии одиннадцатиметровых добились результата, который долго ждали. Убежден, что для нашей команды это очень важно в психологическом плане и принесет ощутимую пользу в ближайших играх Премьер-лиги.

– Качество поля тебя сегодня удивило?

– Нет смысла говорить о поле, ведь мы не родом из Германии, Испании или других футбольных регионов. Мы не играем регулярно на идеальных полях уровня «Донбасс-Арены» или «Ноу Камп». Мы все учились футболу в куда более скромных условиях и, можно сказать, с «уличного футбола» попали в футбол профессиональный. Нет смысла искать повод зацепиться: дескать поле не такое, то не так, мяч не так летит или не так стелется. Поле сегодня было одинаковое для двух команд.

– В воскресенье нашей команде предстоит игра с «Олимпиком», опережающим нашу команду в таблице на семь баллов. Чего ждешь от этого матча?

– Я уже в прошлом играл против «Олимпика». Хорошая команда. Летом из «Стали» в «Олимпик» перешли Антон Кравченко и Артем Шабанов. Это серьезное усиление. Я знаю этих ребят, они хорошие футболисты. Но самое важное – мы должны выиграть. Главное – верить в себя, верить в свои силы и добиться того, чего мы заслуживаем, чего хотим добиться. А тот факт: кто там играет, кто не играет – на самом деле вторичен. Вторичен для нас. Хотя в их составе собраны хорошие футболисты, некоторых из них знаю лично, самое главное – куда мы хотим и стремимся идти. Да, в воскресенье 24-го числа будет тяжелая игра, я это точно знаю. «Олимпик» действует в силовой манере, не уступчив в единоборствах, в жажде борьбы им точно не откажешь. Знаю, что будет непросто, но главное, повторюсь, как мы сможем сыграть в этом матче.

– Рассуждая о функциональной готовности «Стали» на сегодня: можно ли сказать, что команда в тонусе и готова на все сто. Сам лично по себе как ощущаешь?

– Знаете, я думаю, не такого, что команда не выдерживает все 90 минут или «подсаживается» ближе к концу матча. Не вижу такого. Команда молодая, времени на восстановление требуется меньше. Причем я говорю не умозрительно, а из личного опыта, проходил это. Когда ты молод, времени на восстановление требуется меньше. Понимаю, что самое главное в таком возрасте – это настрой. То, как мы будем настраиваться, как будем настроены на игру – это и будет определяющим фактором. Что касается «физики» - я знаю, что команда выдержит все 90 минут. Насчет этого нет никаких сомнений. Наш главный козырь, считаю, в том, что молодая команда от игры к игре набирается опыта. Соответственно, команда молодая – не обязательно означает, что команда не опытная.

– Эдгар, в нынешнем сезоне в домашних матчах мы еще не побеждали, прежде всего, это касается «Оболонь-Арены».

– Да, были близки к положительному результату в Днепре на «Метеоре» против «Шахтера», немного не хватило. Как не сложилось у нас пока с победами и на «Оболонь-Арене». Но думаю, что мы этот неприятный для нас период пройдем и выйдем из него достойно. Своей работой и запредельной самоотдачей команда заслужила того, чтобы госпожа удача повернулась к нам лицом.