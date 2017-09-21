Фанат Карпат ударил Федецкого по лицу во время матча с Прикарпатьем

На 65-й минуте матча 1/16 финала Кубка Украины между «Прикарпатьем» и «Карпатами» фанаты гостей, недовольные тем, что их команда уступает 0:2, устроили беспорядки.

Болельщики «Карпат» стали массово бросать петарды, жечь файеры и выбегать на поле. Не обошлось без стычек с полицией.

Ветераны «Карпат» Игорь Худобяк и Артем Федецкий подошли к фанатской трибуне, чтобы успокоить страсти, но конструктивного разговора не получилось. Один из фанатов «Карпат» ударил Федецкого кулаком в лицо.

Матч был продолжен после 25-минутной паузы. «Карпаты» проиграли 1:2 и выбыли из розыгрыша Кубка Украины.

После матча автобус «Карпат» смог выехать со стадиона только в сопровождении полиции.