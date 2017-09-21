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Федерація Футболу України

Фанат Карпат ударил Федецкого по лицу во время матча с Прикарпатьем

Защитник львовского клуба пытался успокоить разбушевавшихся болельщиков

  • 21.09.2017 12:57
  • 2195 просмотров
  • 8 комментария
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ФК Карпаты. Артем Федецкий
© ФК Карпаты. Артем Федецкий

На 65-й минуте матча 1/16 финала Кубка Украины между «Прикарпатьем» и «Карпатами» фанаты гостей, недовольные тем, что их команда уступает 0:2, устроили беспорядки.

Болельщики «Карпат» стали массово бросать петарды, жечь файеры и выбегать на поле. Не обошлось без стычек с полицией.

Ветераны «Карпат» Игорь Худобяк и Артем Федецкий подошли к фанатской трибуне, чтобы успокоить страсти, но конструктивного разговора не получилось. Один из фанатов «Карпат» ударил Федецкого кулаком в лицо.

Матч был продолжен после 25-минутной паузы. «Карпаты» проиграли 1:2 и выбыли из розыгрыша Кубка Украины.

После матча автобус «Карпат» смог выехать со стадиона только в сопровождении полиции.

Источник — YouTube

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Комментарии
    karron
      karron, 21.09.2017 13:21
    +3
    От спорт уа смакувати такі момени любить а хоча би показати голи даного матчу слабо
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    pasgol2012
      pasgol2012, 21.09.2017 13:26
    +3
    То не фанат то бидло,поки керівництво не вмішається то ці горефанати ще більше вилізуть на голову.Чому які б фанати агресивні не були в Англії,Італії,Німечинні....ніколи не вибігають і не махають руками.А це саме натуральне бидло,яке відчуває безвідповідальність,він не так за клуб переживає як себе показати,краще б поїхав в АТО і показав який він герой.
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    darvey77
    online
      darvey77, 21.09.2017 13:28
    +4
    пора возвращать космонавтов на стадионы
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    ramos2010
    online
      ramos2010, 21.09.2017 13:29
    +1
    а "полициянты" стояли рядом и наблюдали.. после таких видео еще больше чуствуешь себя "в безопасности" и не только на стадионе..
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    svaekrut
    svaekrut, 21.09.2017 13:34
    +1
    Скоро будет,как в Колумбии. Сажать пидорасов.
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    Dima Any
    online
      Dima Any, 21.09.2017 13:42
    0
    Заслужив , в матчі з Вересом він грав , в Маріуполі -грав , нема чого жаліти , так попустили таку команду
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    Brian10
    online
      Brian10, 21.09.2017 13:42
    -1
    Это стимул для Карпат играть лучше. По хорошему не понимают, значит пусть от фанатов терпят.
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    theeromario
    online
      theeromario, 21.09.2017 13:49
    0
    Зєльоні леви, з гривой на всьо тєло)))
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