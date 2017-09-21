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Федерація Футболу України

Николай МАТВИЕНКО: «Соперник ждал контратаку, но так и не дождался»

21-летний футболист «Ворсклы» прокомментировал победу в матче против «Авангарда»

  • 21.09.2017 14:23
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ФК Шахтер. Николай Матвиенко
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко
Защитник полтавской «Ворсклы» Николай Матвиенко прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) в 1/16 финала Кубка Украины.
 
«Получился типичный кубковый матч. У хозяев была огромная мотивация обыграть команду Премьер-лиги. Мы владели инициативой, хотя моментов создали немного. Соперник ждал контратаку, но так и не дождался. А мы во втором тайме забили два мяча.
 
Мне было приятно сыграть в этом городе, на переполненном стадионе. Настоящий праздник футбола. Присутствовала ностальгия, ведь матч проходил рядом с Донецком, в котором я провел столько времени. Вчера вечером даже тоска пробила. Как уехал оттуда три с половиной года назад, так больше там и не был», – сказал Матвиенко.

Источник — zbirna.com

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