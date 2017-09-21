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Федерація Футболу України

Прикарпатье — Карпаты — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины «Прикарпатье» — «Карпаты»

  • 21.09.2017 16:05
  • 346 просмотров
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Метки
fc.if.ua. Прикарпатье
© fc.if.ua. Прикарпатье

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Прикарпатье» — «Карпаты» победу одержали хозяева.

Источник — Sport.ua

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