ДИТЯТЬЕВ: «Бить по лицу нужно не Федецкого, а этих испанских деятелей»

«Спасибо испанским «специалистам» за то, что сейчас страдают наши ребята, которые ни в чем не виноваты. Нужно понимать, что ситуацию следует разбирать не так, что сейчас происходит, а что привело к тому, что сейчас происходит. Это все следствие. Ломать – не строить. Люди, которые до сих пор в клубе, поломали все, что так тщательно строилось.

«Сейчас в команде тренер, который знает, что делать, и я верю, что с этим тренером все наладится. Главное, чтобы ему не мешали выше упомянутые люди. Бить по лицу нужно не Федецкого, а этих деятелей», – сказал Дитятьев.