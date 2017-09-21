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Федерація Футболу України

ДИТЯТЬЕВ: «Бить по лицу нужно не Федецкого, а этих испанских деятелей»

Экс-футболист «Карпат» прокомментировал ситуацию во львовском клубе

  • 21.09.2017 16:30
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ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
Бывший защитник львовских «Карпат» Алексей Дитятьев прокомментировал ситуацию с беспорядками с участием фанатов львовского клуба после проигрыша «Прикарпатью» в 1/16 финала Кубка Украины. 
 
«Спасибо испанским «специалистам» за то, что сейчас страдают наши ребята, которые ни в чем не виноваты. Нужно понимать, что ситуацию следует разбирать не так, что сейчас происходит, а что привело к тому, что сейчас происходит. Это все следствие. Ломать – не строить. Люди, которые до сих пор в клубе, поломали все, что так тщательно строилось.
 
«Сейчас в команде тренер, который знает, что делать, и я верю, что с этим тренером все наладится. Главное, чтобы ему не мешали выше упомянутые люди. Бить по лицу нужно не Федецкого, а этих деятелей», – сказал Дитятьев.
 
Ранее сообщалось, что фанат «Карпат» ударил Федецкого по лицу во время матча с «Прикарпатьем».

Источник — Футбол 24

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