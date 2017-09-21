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Федерація Футболу України

Днепр-1 — Горняк-Спорт — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины «Днепр-1» — «Горняк-Спорт»

  • 21.09.2017 17:31
  • 131 просмотров
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Метки
СК Днепр-1
© СК Днепр-1

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Днепр-1» — «Горняк-Спорт» минимальную победу одержали хозяева.

Источник — Sport.ua

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