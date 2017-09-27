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Федерація Футболу України

Динамо против Александрии, Шахтер сыграет с Зарей

Состоялась жеребьевка поединков 1/8 финала Кубка Украины

  • 27.09.2017 12:17
  • 819 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

В среду, 27 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка Украины. Согласно результатам жеребьевки, команды разбились на такие пары:

«Днепр-1» — «Черноморец»

«Арсенал-Киев» — «Верес»

«Александрия» — «Динамо»

«Львов — «Сталь»

«Таврия-Симферополь» — «Мариуполь»

«Ворскла» — «Олимпик»

«Прикарпатье» — «Десна»

«Заря» — «Шахтер»

Базовый день проведения матчей турнира – 25 октября.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    jimmi1986
    online
      jimmi1986, 27.09.2017 12:37
    0
    «Александрия» — «Динамо»
    «Заря» — «Шахтер»
    ---
    Яснопонятно
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    Hoholin
    online
      Hoholin, 27.09.2017 12:39
    +1
    Це зрада)
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    pulse240
    online
    pulse240, 27.09.2017 12:40
    0
    Мне лично очень интересно глянуть на Днепр-1, который сейчас всех выносит во второй лиги на фоне аутсайдера УПЛ. Почему то кажется что именно Днепр фаворит этой встречи, несмотря на разницу в два дивизиона.
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