Динамо против Александрии, Шахтер сыграет с Зарей

В среду, 27 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка Украины. Согласно результатам жеребьевки, команды разбились на такие пары:
«Днепр-1» — «Черноморец»
«Арсенал-Киев» — «Верес»
«Александрия» — «Динамо»
«Львов — «Сталь»
«Таврия-Симферополь» — «Мариуполь»
«Ворскла» — «Олимпик»
«Прикарпатье» — «Десна»
«Заря» — «Шахтер»
Базовый день проведения матчей турнира – 25 октября.
Источник — Sport.ua
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«Заря» — «Шахтер»
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Яснопонятно
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