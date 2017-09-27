Володимир ШАРАН: «Нам завжди випадає Динамо або Шахтар»

Головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, в якому його підопічні зустрінуться з київським «Динамо».

- Ми іншого варіанту і не очікували. Останні роки нам по жеребу випадає «Динамо», або «Шахтар». Головне, що матч відбудеться в Олександрії. Не потрібно нікуди їхати, витрачати на переїзди сили, які команді необхідні для вирішення наших завдань. Вболівальники отримають ще одне футбольне свято, а ми зі свого боку будемо намагатися зробити все можливе, щоб вони отримали задоволення від футболу.