Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Волновались, что выпадет пара Мариуполь – Динамо»

Член апеляционного комитета Федерации футбола Украины Владимир Езерский прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины.

«Было ли волнение? Конечно, у каждого человека, который работает в футболе, есть определенное волнение. Но думаю, что все остались довольны. Самое главное, чтобы 1/8 финала прошла в честной борьбе. Все волновались, что выпадет пара «Мариуполь» – «Динамо». Я с самого начала сказал, что если у кого-то есть недоверие, то можно подойти и посмотреть. Но, видимо, было полное доверие, – сказал Езерский.