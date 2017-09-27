Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Волновались, что выпадет пара Мариуполь – Динамо»

Член апеляционного комитета ФФУ прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Украины

  • 27.09.2017 19:36
  • 557 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Владимир Езерский
© fcdnipro.ua. Владимир Езерский
Член апеляционного комитета Федерации футбола Украины Владимир Езерский прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины.
 
«Было ли волнение? Конечно, у каждого человека, который работает в футболе, есть определенное волнение. Но думаю, что все остались довольны. Самое главное, чтобы 1/8 финала прошла в честной борьбе. Все волновались, что выпадет пара «Мариуполь» – «Динамо». Я с самого начала сказал, что если у кого-то есть недоверие, то можно подойти и посмотреть. Но, видимо, было полное доверие, – сказал Езерский.
 
Напомним, что киевскому «Динамо» засчитали техническое поражение за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Den163
      Den163, 27.09.2017 19:48
    +1
    Динамо было на грани провала
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.