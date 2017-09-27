Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Волновались, что выпадет пара Мариуполь – Динамо»

Член апеляционного комитета Федерации футбола Украины Владимир Езерский прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины.
«Было ли волнение? Конечно, у каждого человека, который работает в футболе, есть определенное волнение. Но думаю, что все остались довольны. Самое главное, чтобы 1/8 финала прошла в честной борьбе. Все волновались, что выпадет пара «Мариуполь» – «Динамо». Я с самого начала сказал, что если у кого-то есть недоверие, то можно подойти и посмотреть. Но, видимо, было полное доверие, – сказал Езерский.
Напомним, что киевскому «Динамо» засчитали техническое поражение за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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