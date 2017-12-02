ВИДЕО ДНЯ. Десна выпустила крутой ролик, посвященный поединку с Динамо

В среду, 29 ноября, «Десна» принимала «Динамо» в матче 1/4 финал Кубка Украины. Несмотря на то, что черниговская команда уступила со счетом 2:0, болельщики «северян» увидели отличный перфоманс перед матчем, фанаты устроили грандиозное совместное шествие, а клуб смонтировал ролик обо всем вышесказанном.
Источник — ФК Десна
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