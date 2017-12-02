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Федерація Футболу України

ВИДЕО ДНЯ. Десна выпустила крутой ролик, посвященный поединку с Динамо

Черниговский клуб собрал в одном видео все самые интересные околофутбольные моменты прошедшего матча

  • 02.12.2017 11:23
  • 543 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В среду, 29 ноября, «Десна» принимала «Динамо» в матче 1/4 финал Кубка Украины. Несмотря на то, что черниговская команда уступила со счетом 2:0, болельщики «северян» увидели отличный перфоманс перед матчем, фанаты устроили грандиозное совместное шествие, а клуб смонтировал ролик обо всем вышесказанном.

Источник — ФК Десна

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Комментарии
    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 02.12.2017 11:44
    +1
    Скажу честно. Ролик очень сырой, но все-равно молодцы.
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    igor_986
    online
      igor_986, 02.12.2017 11:48
    0
    Могли бы еще под шумок им каждому по лопате дать что бы быстренько снег с поля с чистить, глядишь бы и матч веселее прошел. А так то красавцы.
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    bonv
    online
      bonv, 02.12.2017 11:50
    0
    Круто. Разом.
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