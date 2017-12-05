Клубы АПЛ узнали соперников в Кубке Англии

Ну после ежедневной гранаты это таки уже не новость, а так, обычное баловство.

колись такі новини були б темою дня, а зараз подібні події в порядку речей, ледь не щотижня, ніко...

вот кто неадекват в футболе это Гармаш с психоневрологическим синдромом!! а Вы говорите Дарио или...

Паркинг случайно не в доме Саакашвилли...

Розпустили бидло зі сходу по всій Україні, тепер довго будемо пожинати плоди.

О, а ви кажете в Маріуполь їхати, коли в Києві ватних матрьошок також вистачає.Чи може то Суркіс ...

Че это за 90-е -то??Белым днем! Кому дорогу перешел?