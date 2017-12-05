Клубы АПЛ узнали соперников в Кубке Англии

В Англии прошла жеребьевка 3-го раунда Кубка страны (1/32 финала). На этой стадии в борьбу вступают и клубы Премьер-лиги. Поскольку жребий «слепой», уже на этой стадии образовались 3 пары команд из АПЛ. Самой интересной, без сомнений, будет ливерпульское дерби. Действующий обладатель трофея, лондонский «Арсенал», поедет в гости к уникальному рекордсмену турнира. «Ноттингем Форест» играл в рамках Кубка Англии во всех четырёх частях Великобритании (в Северной Ирландии с «Линфилдом», в Шотландии с «Куинз Парк Рейнджерс», в Уэльсе с «Кардифф Сити»). Также «лесники» отметились участием в Кубке Шотландии, Кубке Уэльса и Кубке Северной Ирландии.
Пары с участием клубов Премьер-лиги (выделены полужирным):
«Ливерпуль» – «Эвертон»
«Брайтон» – «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» – «Бёрнли»
«Манчестер Сити» – «Бёрнли»
«Борнмут» – «Файлд»/«Уиган»
«Болтон» – «Хаддерсфилд»
«Ноттингем Форест» – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» – «Дерби»
«Форест Грин»/«Эксетер» – «Вест Бромвич»
«Тоттенхэм» – «Уимблдон»
«Флитвуд»/«Херефорд» – «Лестер Сити»
«Шрусбери Таун» – «Вест Хэм Юнайтед»
«Вулверхэмптон» – «Суонси»
«Ньюкасл» – «Лутон»
«Фулхэм» – «Саутгемптон»
«Норвич» – «Челси»
«Уотфорд» – «Бристоль Сити»
Матчи запланированы на 5-8 января будущего года. Победитель каждого матча получит призовые в размере 67,5 тыс. фунтов (около 2,5 млн грн).
«Уотфорд» – «Бристоль Сити»
Матчи запланированы на 5-8 января будущего года. Победитель каждого матча получит призовые в размере 67,5 тыс. фунтов (около 2,5 млн грн).
FA Cup third round draw in fullhttps://t.co/UqfLaZTYKV#FACupDraw pic.twitter.com/jGTT2MIM9M— Goal (@goal) December 4, 2017
Источник — Sport.ua
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