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Федерація Футболу України

Клубы АПЛ узнали соперников в Кубке Англии

Состоялась жеребьевка 3-го раунда FA Cup

  • 05.12.2017 10:33
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thefa.com
© thefa.com
В Англии прошла жеребьевка 3-го раунда Кубка страны (1/32 финала). На этой стадии в борьбу вступают и клубы Премьер-лиги. Поскольку жребий «слепой», уже на этой стадии образовались 3 пары команд из АПЛ. Самой интересной, без сомнений, будет ливерпульское дерби. Действующий обладатель трофея, лондонский «Арсенал», поедет в гости к уникальному рекордсмену турнира. «Ноттингем Форест» играл в рамках Кубка Англии во всех четырёх частях Великобритании (в Северной Ирландии с «Линфилдом», в Шотландии с «Куинз Парк Рейнджерс», в Уэльсе с «Кардифф Сити»). Также «лесники» отметились участием в Кубке Шотландии, Кубке Уэльса и Кубке Северной Ирландии.  
 
Пары с участием клубов Премьер-лиги (выделены полужирным):
 
«Ливерпуль» – «Эвертон»
«Брайтон» – «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» – «Бёрнли»
«Борнмут» – «Файлд»/«Уиган»
«Болтон» – «Хаддерсфилд»
«Ноттингем Форест» – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» – «Дерби»
«Форест Грин»/«Эксетер» – «Вест Бромвич»
«Тоттенхэм» – «Уимблдон»
«Флитвуд»/«Херефорд» – «Лестер Сити»
«Шрусбери Таун» – «Вест Хэм Юнайтед»
«Вулверхэмптон» – «Суонси»
«Ньюкасл» – «Лутон»
«Фулхэм» – «Саутгемптон»
«Норвич» – «Челси»
«Уотфорд» – «Бристоль Сити»

Матчи запланированы на 5-8 января будущего года. Победитель каждого матча получит призовые в размере 67,5 тыс. фунтов (около 2,5 млн грн).

 

Источник — Sport.ua

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