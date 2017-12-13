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Федерація Футболу України
Милан
3:0
Эллас Верона
13.12.2017, FT

Милан — Эллас Верона — 3:0. Видеоообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Эллас Верона»

  • 14.12.2017 07:27
  • 108 просмотров
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В 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Эллас Верона» крупную победу одержали хозяева и вышли в следующую стадию турнира:

Источник — Sport.ua

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