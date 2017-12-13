Милан — Эллас Верона — 3:0. Видеоообзор матча

В 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Эллас Верона» крупную победу одержали хозяева и вышли в следующую стадию турнира:
Источник — Sport.ua
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В 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Эллас Верона» крупную победу одержали хозяева и вышли в следующую стадию турнира:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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